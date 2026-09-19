Malagò ricorda Mazzola: "Addio a una bandiera, un capitano, un campione"

La scomparsa di Sandro Mazzola - ha dichiarato il presidente federale Giovanni Malagò - è un dolore profondo per me e per tutto il calcio italiano. Se ne va una leggenda, una delle figure che hanno contribuito a rendere grande il nostro calcio nel mondo. Sandro è stato una bandiera, un capitano, un campione capace di attraversare un'epoca e di diventare memoria collettiva".