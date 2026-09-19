Javier Zanetti ricorda Sandro Mazzola: "Ti devo tanto, un fuoriclasse in campo e nella vita"

Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter, ha dedicato un pensiero attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, a Sandro Mazzola, bandiera del club nerazzurro per il suo lunghissimo trascorso da calciatore prima e da dirigente poi, scomparso oggi all'età di 83 anni. "Sei stato e resterai per sempre una leggenda. Un signore, un riferimento, un fuoriclasse in campo e nella vita. Un simbolo dell'Inter e del calcio italiano nel mondo, da generazioni e per sempre. Ti devo tanto, Sandro. Sei stato tra le figure più importanti per me, quando da ragazzino in Argentina sognavo l'Inter: sei stato tra chi mi ha portato a Milano, un regalo di cui non smetterò mai di esserti grato. Riposa in pace, Sandro".