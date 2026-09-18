Serie A, Varela trascina il Monza alla prima vittoria in campionato: Sassuolo battuto 2-1

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Arriva il primo successo in campionato per il Monza: 2-1 al Sassuolo. La squadra di Ivan Juric fin dai primi minuti cerca di rendersi pericolosa, prima con Robinson e poi con Kouadio. La prima occasione degli ospiti è al 15’ con Domenico Berardi: il 10 del Sassuolo riceve da Laurientè, ma il suo mancino di prima è respinto da Törnqvist. Sulla ribattuta arriva ancora Berardi, che di destro calcia fuori a pochi metri dalla porta avversaria. I neroverdi prendono coraggio, e continuano a farsi vedere dalle parti del portiere avversario con Bakola e Thorstvedt, ma senza successo. Al 40’ la squadra di Juric ha forse la sua più grande: Cutrone a centro area non controlla un bel passaggio di Varela, e Cinquegrano chiude sull’ex Milan.
Nella ripresa il Monza aumenta ancora la pressione, e al 51’ passa in vantaggio. Sul corner battuto da Birindelli Varela colpisce tutto solo di testa, con Muric che non trattiene una conclusione tutt’altro che irresistibile. Passano appena dieci minuti, e i brianzoli conquistano un calcio di rigore per fallo di Sebastiano Esposito su Dany Mota. Dal dischetto Gustavo Varela spiazza Muric: 2-0 e doppietta per il centravanti, arrivato a 6 gol in 5 partite con la maglia del Monza. Aquilani tenta il tutto per tutto, e mette dentro anche Bowie, Dominguez e Adzic, ma la squadra di Juric si compatta bene e riesce ad arginare il pressing avversario. All’88’ ecco però il gol che riapre la partita: Laurienté si conquista un calcio di punizione dal limite, che Adzic realizza con un gran destro. Per il centrocampista montenegrino è la terza rete in questo campionato. Termina 2-1 in favore del Monza, che sale a 4 punti e riesce a trovare il primo successo dopo diverse prestazioni convincenti; il Sassuolo rimane fermo a 7.
IL TABELLINO
Monza-Sassuolo 2-1
Monza (3-4-2-1): Törnqvist 6,5; Kouadio 6,5, Lucchesi 6,5, Carboni 6; Birindelli 6,5 (45’+2 s.t. Maye s.v.), Folorunsho 6, Akinsanmiro 6 (11’ s.t. Ondoa 5,5), Mangas 6 (11’ s.t. Bakoune 5,5); Cutrone 5,5 (11’ s.t. Mota 6,5), Robinson 6 (37’ s.t. Mout s.v.); Varela 7,5. Allenatore: Ivan Juric 7.
Sassuolo (4-3-3): Muric 4,5; Cinquegrano 5, Caleta-Car 6, Leysen 6, Doig 5,5; Bakola 6 (37’ Skjellerup s.v.), Matic 6 (19’ s.t. Lipani 6), Thorstvedt 5,5 (19’ s.t. Bowie 6); Berardi 5,5 (27’ Dominguez 6), Esposito 5 (27’ s.t. Adzic 7), Laurienté 6. Allenatore: Alberto Aquilani 5,5.
Arbitro: Perenzoni
Marcatori: 51’, 63’ rig Varela (M), 88’ Adzic (S)
Ammoniti: Kouadio (M), Folorunsho (M), Birindelli (M), Lipani (S), Varela (M)
Espulsi: -
LE STATISTICHE OPTA DI MONZA-SASSUOLO
Prima vittoria del Monza in questa Serie A. I brianzoli non vincevano un match in campionato dallo scorso 11 maggio, 2-1 anche in quel caso ma contro l’Udinese al Bluenergy Stadium.
Dopo cinque sconfitte di fila in casa in Serie A, il Monza è tornato a vincere tra le mura amiche per la prima volta nella massima serie dal 13 gennaio 2025 (2-1 v Fiorentina in quel caso).
Il Sassuolo è la squadra contro la quale il Monza ha vinto più volte in Serie A, quattro successi in cinque confronti con quello di oggi, il primo dall'1-0 del 28 gennaio 2024.
Gustavo Varela è il primo giocatore ad aver segnato quattro reti entro le prime cinque giornate di un campionato di Serie A con il Monza.
Gustavo Varela è l'unico attaccante della Serie A in corso con più di un gol di testa all'attivo (due).
Delle 10 segnate tra la scorsa Primeira Liga portoghese con il Gil Vincente e l’avvio di questa Serie A con il Monza, la seconda di oggi è la prima su rigore.
Nella scorsa stagione erano state due le marcature multiple di Gustavo Varela in campionato, entrambe doppiette casalinghe, di cui l’ultima risaliva al 3 aprile scorso contro l’AVS.
Seconda marcatura multipla per Gustavo Varela con il Monza tra tutte le competizioni, dopo quella contro l’Avellino in Coppa Italia. Sempre all-comps, Varela ha già segnato sei reti in questo avvio di stagione, una sola in meno di quelle messe insieme nella scorsa con il Gil Vincente (sette).
Il Monza non trasformava in rete un rigore in Serie A dal 9 febbraio 2025 quando Sensi segnò dagli 11 metri contro la Lazio all’Olimpico. All’U-Power Stadium invece non succedeva dal gol di Caprari contro il Cagliari, il 5 gennaio 2025.
L’ultima rete subita dal Monza su punizione diretta in Serie A era stata quella di João Félix del Milan, il 24 maggio 2025 a San Siro. All’u-Power Stadium invece l’ultima risaliva al 2 marzo 2024, Paulo Dybala con la Roma in quel caso.
L’ultimo giocatore del Sassuolo a segnare una rete su punizione diretta in Serie A era stato Armand Laurienté, anche in quel caso in trasferta, contro il Cagliari, il 30 ottobre 2025.
Vasilije Adzic è il primo giocatore del Sassuolo a segnare per tre gare di fila in Serie A da Andrea Pinamonti nel settembre 2023 (tre match) e, più nello specifico, solo il secondo straniero a riuscirci in neroverde dopo Grégoire Defrel (quattro sfide nel settembre 2016).
Secondo assist consecutivo per Samuele Birindelli in questa Serie A, uno solo in meno di quelli serviti nelle precedenti tre stagioni nella massima serie (tre in 87 presenze).
Samuele Birindelli non aveva mai preso parte ad una rete in due sfide consecutive nelle precedenti otto stagioni tra Serie A e Serie B (13G+12A in 231 presenze).
Con i due assist in queste prime cinque giornate in Serie A, Samuele Birindelli ha già eguagliato la sua miglior stagione in termini di assist nel torneo (due nel 2023/24); solo nel 2019/20 con il Pisa ha fatto meglio tra massima serie e Serie B (tre in quel caso in cadetteria).
Esordio in Serie A per Noel Törnqvist. Il classe 2002 non partiva dal primo minuto in una gara di campionato dal 9 novembre 2025 nel massimo torneo svedese, 1-0 casalingo per il suo Mjällby contro l’Häcken in quel caso.
Il Monza è la prima squadra dall'Empoli nel 2023/24 a schierare tre portieri diversi nelle prime cinque giornate in Serie A (Etrit Berisha, Elia Caprile e Samuele Perisan in quel caso).