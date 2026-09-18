Serie A, Varela trascina il Monza alla prima vittoria in campionato: Sassuolo battuto 2-1

Arriva il primo successo in campionato per il Monza: 2-1 al Sassuolo. La squadra di Ivan Juric fin dai primi minuti cerca di rendersi pericolosa, prima con Robinson e poi con Kouadio. La prima occasione degli ospiti è al 15’ con Domenico Berardi: il 10 del Sassuolo riceve da Laurientè, ma il suo mancino di prima è respinto da Törnqvist. Sulla ribattuta arriva ancora Berardi, che di destro calcia fuori a pochi metri dalla porta avversaria. I neroverdi prendono coraggio, e continuano a farsi vedere dalle parti del portiere avversario con Bakola e Thorstvedt, ma senza successo. Al 40’ la squadra di Juric ha forse la sua più grande: Cutrone a centro area non controlla un bel passaggio di Varela, e Cinquegrano chiude sull’ex Milan.



Nella ripresa il Monza aumenta ancora la pressione, e al 51’ passa in vantaggio. Sul corner battuto da Birindelli Varela colpisce tutto solo di testa, con Muric che non trattiene una conclusione tutt’altro che irresistibile. Passano appena dieci minuti, e i brianzoli conquistano un calcio di rigore per fallo di Sebastiano Esposito su Dany Mota. Dal dischetto Gustavo Varela spiazza Muric: 2-0 e doppietta per il centravanti, arrivato a 6 gol in 5 partite con la maglia del Monza. Aquilani tenta il tutto per tutto, e mette dentro anche Bowie, Dominguez e Adzic, ma la squadra di Juric si compatta bene e riesce ad arginare il pressing avversario. All’88’ ecco però il gol che riapre la partita: Laurienté si conquista un calcio di punizione dal limite, che Adzic realizza con un gran destro. Per il centrocampista montenegrino è la terza rete in questo campionato. Termina 2-1 in favore del Monza, che sale a 4 punti e riesce a trovare il primo successo dopo diverse prestazioni convincenti; il Sassuolo rimane fermo a 7.