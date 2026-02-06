Qualificazioni Coppe Europee 2025/26: il rischio dei 6 posti in Serie A

L'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia rischia di complicare i piani della Serie A. Infatti, a prendere parte alla finale sarà una squadra tra Lazio, Bologna e Atalanta, una situazione che rischia di avere un effetto anche sui posti disponibili per le coppe europee della prossima stagione tramite il campionato. A inizio campionato, le prime sei posizioni del campionato sono destinate a Champions League (4), Europa League (1) e Conference League (1). Il settimo posto, invece, è dedicato alla vincitrice della Coppa Italia, che entra di diritto in Europa League. Spesso, però, accade che chi conquista la coppa nazionale sia già qualificato a una competizione europea tramite il campionato e questo fa sì che i posti per le coppe tramite la Serie A aumentino di uno.