Qualificazioni Coppe Europee 2025/26: il rischio dei 6 posti in Serie A
L'eliminazione della Juventus rischia di togliere un posto nelle prossime coppe europee
L'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia rischia di complicare i piani della Serie A. Infatti, a prendere parte alla finale sarà una squadra tra Lazio, Bologna e Atalanta, una situazione che rischia di avere un effetto anche sui posti disponibili per le coppe europee della prossima stagione tramite il campionato. A inizio campionato, le prime sei posizioni del campionato sono destinate a Champions League (4), Europa League (1) e Conference League (1). Il settimo posto, invece, è dedicato alla vincitrice della Coppa Italia, che entra di diritto in Europa League. Spesso, però, accade che chi conquista la coppa nazionale sia già qualificato a una competizione europea tramite il campionato e questo fa sì che i posti per le coppe tramite la Serie A aumentino di uno.
Il tabellone della Coppa Italia sta rimescolando le carte per la prossima stagione europea. Con l'eliminazione della Juventus, cresce concretamente il rischio che la Serie A garantisca l'accesso alle coppe a sole sei squadre tramite il campionato. Il motivo è semplice: una delle finaliste uscirà dal terzetto composto da Atalanta, Bologna e Lazio. Attualmente, nessuna di queste squadre occupa una posizione utile per la qualificazione europea in classifica (l'Atalanta è settima, la Lazio ottava e il Bologna decimo). Se una di queste tre formazioni dovesse alzare il trofeo, si verificherebbe quanto segue:
- Vincitrice Coppa Italia: Accesso diretto all'Europa League.
- Campionato: Solo le prime sei posizioni garantirebbero un pass per l'Europa.
Al momento, la situazione resta in divenire. Sarà fondamentale monitorare l'evoluzione della classifica nelle prossime settimane: solo in prossimità della finalissima all'Olimpico avremo la certezza di quanti slot "extra" il campionato potrà effettivamente offrire.