lo scenario

Qualificazioni Coppe Europee 2025/26: il rischio dei 6 posti in Serie A

L'eliminazione della Juventus rischia di togliere un posto nelle prossime coppe europee 

06 Feb 2026 - 10:36
videovideo

L'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia rischia di complicare i piani della Serie A. Infatti, a prendere parte alla finale sarà una squadra tra Lazio, Bologna e Atalanta, una situazione che rischia di avere un effetto anche sui posti disponibili per le coppe europee della prossima stagione tramite il campionato. A inizio campionato, le prime sei posizioni del campionato sono destinate a Champions League (4), Europa League (1) e Conference League (1). Il settimo posto, invece, è dedicato alla vincitrice della Coppa Italia, che entra di diritto in Europa League. Spesso, però, accade che chi conquista la coppa nazionale sia già qualificato a una competizione europea tramite il campionato e questo fa sì che i posti per le coppe tramite la Serie A aumentino di uno.  

Leggi anche

Le pagelle di Piantanida: David chiede aiuto all'AI, Scamacca montagna di talento

Il tabellone della Coppa Italia sta rimescolando le carte per la prossima stagione europea. Con l'eliminazione della Juventus, cresce concretamente il rischio che la Serie A garantisca l'accesso alle coppe a sole sei squadre tramite il campionato. Il motivo è semplice: una delle finaliste uscirà dal terzetto composto da Atalanta, Bologna e Lazio. Attualmente, nessuna di queste squadre occupa una posizione utile per la qualificazione europea in classifica (l'Atalanta è settima, la Lazio ottava e il Bologna decimo). Se una di queste tre formazioni dovesse alzare il trofeo, si verificherebbe quanto segue:

  • Vincitrice Coppa Italia: Accesso diretto all'Europa League.
  • Campionato: Solo le prime sei posizioni garantirebbero un pass per l'Europa.

Al momento, la situazione resta in divenire. Sarà fondamentale monitorare l'evoluzione della classifica nelle prossime settimane: solo in prossimità della finalissima all'Olimpico avremo la certezza di quanti slot "extra" il campionato potrà effettivamente offrire.

Leggi anche
Juventus

Niente punte, niente gol: la Juve scopre una volta in più quanto pesa l'assenza di un nove

coppa italia
juventus
coppe europee

Ultimi video

03:56
Coppa Italia, Atalanta-Juventus 3-0, la dea vola in semifinale

Atalanta-Juventus 3-0: gli highlights

07:37
Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

01:56
Le Pagelle di Atalanta-Juventus

Le Pagelle di Atalanta-Juventus

45:34
Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

00:48
Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

01:10
Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

01:26
Moviola Atalanta-Juve: "C'è un rigore su Cambiaso?"

Moviola Atalanta-Juve: "C'è un rigore su Cambiaso?"

01:12
Tacchinardi: "David troppo timido, a Spalletti mancano alternative"

Tacchinardi: "David troppo timido, a Spalletti mancano alternative"

02:06
La moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"

La moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"

01:29
Scalvini: "Il mister prepara la partita al top"

Scalvini: "Il mister prepara la partita al top"

06:04
Palladino: "È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato"

Palladino: "È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato"

02:06
Bremer: "Da difensore dico che non è rigore, ma la regola è chiara"

Bremer: "Da difensore dico che non è rigore, ma la regola è chiara"

07:23
Spalletti: "Disuniti nel finale, ma impareremo a riconoscere le situazioni"

Spalletti: "Disuniti nel finale, ma impareremo a riconoscere le situazioni"

01:44:20
Atalanta-Juventus: partita integrale

Atalanta-Juventus: partita integrale

01:52
Pašalic e Scamacca: "Bravi a concretizzare le occasioni, siamo uniti"

Pašalic e Scamacca: "Bravi a concretizzare le occasioni, siamo uniti"

03:56
Coppa Italia, Atalanta-Juventus 3-0, la dea vola in semifinale

Atalanta-Juventus 3-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:20
Lazio, ecco Przyborek: "Club importante, sono pronto alla sfida'
11:26
Roma, brutte notizie: lesione muscolare per Robinio Vaz. Niente Cagliari
10:00
Esordio col botto per Lookman all'Atletico Madrid: gol e assist contro il Betis
09:28
Al Nassr, Cristiano Ronaldo in sciopero potrebbe saltare un'altra partita
08:03
Juventus, incubo Palladino: doppio 0-3 consecutivo