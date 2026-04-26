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Marotta sul caso Rocchi: "L'Inter non ha arbitri graditi o non graditi. Estranea a ogni accusa"

Il presidente nerazzurro: "Siamo tranquilli, sempre operato nella massima correttezza"

26 Apr 2026 - 17:50
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"L'Inter non ha arbitri graditi o arbitri non graditi: l'Inter ha sempre operato con la massima correttezza e sempre lo farà, per questo siamo tranquilli relativamente a quanto sinora appreso solo a mezzo stampa". Così il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Torino sulla questione Rocchi e lo scandalo che ha scosso l'AIA in queste ore con gli avvisi di garanzia della Procura di Milano che hanno portato all’azzeramento dei vertici della classe arbitrale italiana.

"Sappiamo di aver agito sempre nella massima correttezza - ha sottolineato il numero uno nerazzurro a Sky Sport - e questo deve tranquillizzare tutti. Questo è il dato più importante. Dopodiché è chiaro che l'anno scorso oggettivamente abbiamo avuto, e non è per lamentarci, decisioni avverse, direi anche acclarate successivamente dai vertici arbitrali, come il rigore non dato in Inter-Roma. Noi oggi siamo qua a pensare a questa partita, a questo campionato, a questo scudetto che vogliamo portare a casa. Sono tranquillo, l'Inter è estranea a tutto questo e sarà estranea anche in futuro".

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Caso Rocchi: tutti gli sviluppi dopo l'indagine sul designatore arbitrale LIVE

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