Marotta sul caso Rocchi: "L'Inter non ha arbitri graditi o non graditi. Estranea a ogni accusa"

"Sappiamo di aver agito sempre nella massima correttezza - ha sottolineato il numero uno nerazzurro a Sky Sport - e questo deve tranquillizzare tutti. Questo è il dato più importante. Dopodiché è chiaro che l'anno scorso oggettivamente abbiamo avuto, e non è per lamentarci, decisioni avverse, direi anche acclarate successivamente dai vertici arbitrali, come il rigore non dato in Inter-Roma. Noi oggi siamo qua a pensare a questa partita, a questo campionato, a questo scudetto che vogliamo portare a casa. Sono tranquillo, l'Inter è estranea a tutto questo e sarà estranea anche in futuro".