Da Calciopoli al ‘caso Rocchi’: gli arbitri tornano nel fango e il pallone rotola verso il caos

Un terremoto prima sportivo - con la radiazione di Moggi e dell'ad della Juve Antonio Giraudo, la retrocessione in B della Signora, le penalizzazioni di Lazio, Milan, Reggina e Fiorentina e l'azzeramento di un'intera classe dirigente calcistica - e poi penale, con la conferma - in parte ridimensionata dalla prescrizione - che quel sistema di potere era colpevole di associazione a delinquere e di frode sportiva.