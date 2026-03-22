Serie A, Fiorentina-Inter 1-1: Ndour risponde a Esposito, altro pari per i nerazzurri

Francesco Pio Esposito (sei reti nel 2025/26) è diventato solo il quarto giocatore dell’Inter a realizzare più di cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Nicola Ventola (sei nel 1998/99), Obafemi Martins (sette nel 2003/04 e 11 nel 2004/05) e Mario Balotelli (otto nel 2008/09 e nove nel 2009/10).