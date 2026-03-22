Serie A, Fiorentina-Inter 1-1: Ndour risponde a Esposito, altro pari per i nerazzurri

Fiorentina-Inter: le foto della sfida
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Pio la sblocca dopo quaranta secondi, i viola pareggiano nella ripresa: Chivu a +6 sul Milan e a +7 sul Napoli
Nella trentesima giornata di Serie A arriva il secondo pareggio consecutivo per l’Inter: dopo l’1-1 contro l’Atalanta la squadra di Chivu (non presente per la squalifica rimediata proprio contro la Dea) raccoglie un solo punto anche nell’1-1 del Franchi contro la Fiorentina. I nerazzurri stappano la partita dopo quaranta secondi, con un cross di Barella depositato in rete dalla schiacciata di testa di Pio Esposito. Gli uomini di Vanoli reagiscono, sfiorando il pari alla mezzora con Kean (a cui viene anche annullato un gol per fuorigioco, così come a Barella). Nella ripresa la formazione messa in campo da Kolarov sembra riuscire a gestire meglio la gara, ma al 77’ Ndour pareggia i conti in tap-in dopo la conclusione di Gudmundsson respinta male da Sommer. Nel finale i nerazzurri provano a vincerla, ma De Gea chiude la porta a Esposito nel recupero. L’Inter sale a 69 punti in classifica, ora a +6 sul Milan secondo e a +7 sul Napoli terzo. Tocca quota 29 la Fiorentina, a +2 sulla zona retrocessione.
IL TABELLINO
Fiorentina-Inter 1-1
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli (dal 46’ st Fabbian); Parisi (dal 24' st Harrison), Brescianini, Ndour, Gudmundsson (dal 46’ st Comuzzo); Kean (dal 41’ st Piccoli). All. Vanoli. A disp. Christensen, Leonardelli, Balbo, Kouadio, Rugani, Fazzini.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (dal 1’ st Acerbi); Dumfries (dal 41’ st Luis Henrique), Barella (dal 38’ st Sucic), Calhanoglu (dal 24’ st Frattesi), Zielinski, Dimarco; Thuram (dal 23’ st Bonny), Esposito. All. Kolarov. A disp. Martinez, Di Gennaro, Maye, de Vrij, Darmian, Diouf, Spinaccé.
Arbitro: Colombo.
Marcatori: 1’ Esposito (I), 77’ Ndour (F).
Ammoniti: Brescianini (F), Ndour (F), Kean (F); Dimarco (I), Carlos Augusto (I), Barella (I).
Espulsi: -
LE STATISTICHE DI FIORENTINA-INTER
La Fiorentina (3V, 2N) è rimasta imbattuta per cinque gare consecutive tra tutte le competizioni in una singola stagione per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2025 (serie di nove – 6V, 3N).
L’Inter (2N, 1P) non ha vinto tre partite di fila di un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2023: cinque consecutive in quel caso (1N, 4P), con Simone Inzaghi in panchina.
Francesco Pio Esposito (sei reti nel 2025/26) è diventato solo il quarto giocatore dell’Inter a realizzare più di cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Nicola Ventola (sei nel 1998/99), Obafemi Martins (sette nel 2003/04 e 11 nel 2004/05) e Mario Balotelli (otto nel 2008/09 e nove nel 2009/10).
Tra i centrocampisti di Serie A che hanno realizzato almeno cinque gol tra tutte le competizioni, solamente Nico Paz (11 - settembre 2005) è più giovane di Cher Ndour (cinque - luglio 2005).
Dopo lo 0-0 contro il Parma, la Fiorentina ha pareggiato due partite interne di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 2024 (tre in quel caso).
Dopo l’1-1 contro l’Atalanta, l’Inter ha pareggiato due gare consecutive in una singola stagione di Serie A per la prima volta dalle ultime due del 2023/24 (v Lazio e Hellas Verona in quel caso).
L’Inter è la squadra che ha conquistato il maggior numero di punti in trasferta in questa stagione nei cinque principali campionati europei: 34 dei 45 a disposizione (11V, 1N, 3P).
Francesco Pio Esposito ha segnato per due presenze consecutive per la prima volta in Serie A. L’ultimo precedente in campionato risaliva al maggio 2025 (con lo Spezia, contro Cremonese e Cosenza in Serie BKT).
Quello realizzato da Francesco Pio Esposito (39") è il gol più veloce segnato dall'Inter in Serie A dal 28 febbraio 2021: rete di Romelu Lukaku (32") in casa contro il Genoa.
La Fiorentina ha subito un gol in Serie A nel 1' di gioco soltanto per la sesta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la prima dal 2 dicembre 2001: rete di Paolo Poggi in casa dei Viola con la maglia del Piacenza in quel caso.
Nicolò Barella ha servito il suo 50° assist in Serie A; dal suo primo passaggio vincente nel torneo (2016/17), soltanto tre centrocampisti hanno fatto meglio nella competizione: Luis Alberto (62), Hakan Çalhanoglu (60) e Antonio Candreva (53).
Nicolò Barella ha servito il suo settimo assist in questa Serie A eguagliando la sua seconda miglior stagione in termini di passaggi vincenti nel torneo (come nel 2020/21), meno soltanto dei 12 del 2021/22 – sempre con l’Inter.
Dopo il passaggio vincente per Francesco Pio Esposito contro l'Atalanta, Nicolò Barella ha servito almeno un assist per due presenze consecutive di Serie A per la prima volta dal maggio 2022 (per Lautaro Martínez contro il Cagliari e per Ivan Perisic contro la Sampdoria in quel caso).
Secondo gol in questa Serie A per Cher Ndour, il primo dallo scorso 21 dicembre contro l'Udinese (anche in quel caso al Franchi); considerando tutte le competizioni, tra i centrocampisti della Fiorentina, solo Rolando Mandragora (sette) ha realizzato più reti di lui in questa stagione (cinque).
Davide Frattesi ha tagliato il traguardo delle 150 presenze in Serie A (78 con l’Inter e 72 con il Sassuolo); dal suo esordio nel torneo (2021/22), solamente quattro centrocampisti italiani hanno collezionato più apparizioni di lui: Nicolò Barella (168), Bryan Cristante (166), Manuel Locatelli (163) e Samuele Ricci (151).
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