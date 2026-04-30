Moratti e l'inchiesta sugli arbitri: "Una cretinata rispetto a Calciopoli. Inter mai aiutata dagli arbitri"

"Sembra una piccola guerra tra i vari arbitri, non vedo paragoni con Calciopoli. In confronto quella attuale è una cretinata". È l'opinione di Massimo Moratti che, come tutti gli sportivi italiani sta seguendo da vicino il terremoto che ha colpito gli arbitri italiani e che ha visto il designatore Gianluca Rocchi costretto ad autosospendersi dopo l'accausa di concorso in frode sportiva. "Credo che la cosa riguardi gli arbitri e non le società - ha proseguito l'ex presidente dell'Inter nell'intervista concessa a NapoliNetwork -. Se i club hanno mai parlato con gli arbitri per segnalare un profilo gradito? Questo concetto non mi apparteneva. Avevo anche paura e rispetto, perché potevano decidere le sorti della mia squadra, soprattutto considerando di avere la Juventus dall’altra parte. Immaginavo comunque fosse una professione difficile. E quindi non parlavo con loro".