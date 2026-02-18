Modric contro Nico Paz, Allegri contro Fabregas: Milan-Como è uno scontro generazionale

Per quanto riguarda il Como, anche Fabregas dovrà fare i conti con le squalifiche. L'ex di turno Morata non sarà disponibile a causa del rosso rimediato contro la Fiorentina. In attacco ci sarà quindi Douvikas, con Vojvoda, Nico Paz e Baturina che agiranno alle sue spalle. L'argentino sta vivendo un periodo sottotono e la sfida contro Modric, suo compagno di squadra ai tempi del Real Madrid, sarà una motivazione in più. Ieri, Fabregas lo aveva difeso così: "Se sei speciale e non stai attraversando il miglior momento, devi accettare la critica. Tutto passa. Io sono la persona più autocritica. Lui deve avere stabilità, ha una mentalità forte e grande qualità".