Modric contro Nico Paz, Allegri contro Fabregas: Milan-Como è uno scontro generazionale

Oggi alle 20:45 a San Siro il recupero della 24esima giornata di campionato 

18 Feb 2026 - 07:45
Era il 15 gennaio quando al Sinigaglia il Milan batteva 3-1 un Como decisamente più arrembante, aprendo così la faida tra "risultatisti" e "giochisti", due etichette non particolarmente apprezzate dagli stessi protagonisti. 

Questa sera Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas si ritroveranno nuovamente contro per il recupero della 24a giornata di serie A, non disputata una decina di giorni fa a causa della pausa olimpica su San Siro. La sfida è importantissima per entrambe le squadre: da un lato i rossoneri dovranno mantenere il campionato aperto e non lasciare scappare l'Inter, dall'altro i lariani hanno l'obbligo di ripartire dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. 

Lato formazione, Allegri ha parecchi dubbi da sciogliere. Il primo è su chi sostituirà lo squalificato Rabiot. A centrocampo l'unico sicuro di partire titolare è Luka Modric. Il croato si è dimostrato ancora una volta decisivo a Pisa e la sua esperienza sarà più che mai necessaria per contenere Nico Paz in cerca di riscatto. Ai suoi lati dovrebbe esserci Ricci, mentre salgono anche le quotazioni di Jashari. Per quanto riguarda Leao, in conferenza il tecnico si è limitato a dire che "sta bene": il portoghese dovrebbe quindi partire titolare, con Loftus-Cheek che agirà alle sue spalle nel 3-5-1-1. Allegri recupera Saelemaekers, ma il belga dovrebbe partire dalla panchina. Ancora spazio, dunque, ad Athekame

La probabile formazione del Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Bartesaghi, Ricci, Modric, Jashari, Athekame; Loftus-Cheek; Leao.

Per quanto riguarda il Como, anche Fabregas dovrà fare i conti con le squalifiche. L'ex di turno Morata non sarà disponibile a causa del rosso rimediato contro la Fiorentina. In attacco ci sarà quindi Douvikas, con VojvodaNico Paz e Baturina che agiranno alle sue spalle. L'argentino sta vivendo un periodo sottotono e la sfida contro Modric, suo compagno di squadra ai tempi del Real Madrid, sarà una motivazione in più. Ieri, Fabregas lo aveva difeso così: "Se sei speciale e non stai attraversando il miglior momento, devi accettare la critica. Tutto passa. Io sono la persona più autocritica. Lui deve avere stabilità, ha una mentalità forte e grande qualità". 

La probabile formazione del Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

