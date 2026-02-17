Fabregas: "Non siamo pronti per lo Scudetto. Nico Paz? Accetti le critiche"

Il tecnico si sofferma poi su Nico Paz. Sembra che l'argentino che non riesca a fare la differenza almeno in questa fase: "Se sei speciale e non stai attraversando il miglior momento, devi accettare la critica. Tutto passa. Io sono la persona più autocritica. Lui deve avere stabilità, ha una mentalità forte e grande qualità. Senza di lui la squadra ha trovato dinamiche, risultato, performance. Lui fisicamente sta bene, prima della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina ho parlato con lui, volevo anche lasciarlo a casa per farlo riposare. Ma lui si sente forte, si sente bene. È tranquillo, un ragazzo molto a posto, con una famiglia molto seria, è stato bene educato. Altri sono da gestire in maniera diversa".