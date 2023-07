Milan, Roma e Juve iniziano la nuova stagione: date e sedi dei ritiri di Serie A

Trigoria, la Continassa e Milanello tornano oggi a riempirsi e comincia ufficialmente la nuova stagione di Roma, Juventus e Milan, che tornano al lavoro dopo che Lazio, Lecce, Frosinone e molte altre lo hanno già fatto. Per i campioni d'Italia del Napoli appuntamento mercoledì a Castelvolturno, mentre l'Inter riprenderà il giorno successivo ad Appiano Gentile. Giornate di visite e di volti nuovi (nel caso del Milan anche molti esuberi), ma anche un'occasione per salutare i tifosi come ha fatto Mourinho, tra i primi ad arrivare a Trigoria insieme a Belotti. Alla spicciolata, poi, sono arrivati tutti gli altri, compreso il nuovo acquisto Aoaur. Applausi scroscianti all'arrivo di Paulo Dybala con i tifosi fuori dai cancelli che gli hanno chiesto di restare dopo le dichiarazioni della Joya ieri all'arrivo nella Capitale. Chi invece potrebbe lasciare l'Italia è Dusan Vlahovic, che sarà uno dei pochissimi big a Torino nei primi giorni di raduno della Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero e Giuntoli in questi giorni hanno già cominciato a confrontarsi sulla Juve che verrà e la priorità del tecnico è chiara: sfoltire una rosa extra large vendendo i giocatori considerati fuori dal progetto. Pogba invece ha cominciato per primo, è alla Continassa da lunedì scorso, ma la faraonica proposta arrivata dall'Arabia potrebbe fargli cambiare i piani per il futuro.