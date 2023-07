Chelsea-Vlahovic, gli intermediari studiano la situazione: la Juventus aspetta

DIETRO LE QUINTE

L'attaccante serbo potrebbe lasciare i bianconeri che però attendono un contatto diretto dai club interessati

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è tutto da scrivere. L'attaccante serbo non è più così felice di vestire il bianconero e al tempo stesso la società torinese sa che il centravanti è una di quelle pedine che può finanziare il mercato. Il rapporto con Allegri e il suo modo di giocare non è mai sbocciato e l'interesse dei grandi club europei non manca. Alcuni intermediari si sono mossi per manifestare la volontà del Chelsea di portare Vlahovic in Premier League, ma la Juventus prima di sedersi a un tavolo per trattare vuole un contatto diretto dai Blues.

Una richiesta ufficiale, infatti, non è arrivata in sede alla Juventus ma l'indiscrezione riportata da Alfredo Pedullà parla di un primo approccio al serbo da parte di intermediari mandati in avanscoperta proprio dai Blues del nuovo allenatore Pochettino.

Un contatto tra le due società per studiare la situazione non è da escludere, soprattutto quando i bianconeri completeranno qualche cessione. L'investimento fatto sul serbo da parte della Juventus per strapparlo alla Fiorentina suggerisce una trattativa complicata da portare avanti, ma se il Chelsea sarà convinto potrà affondare il colpo anche approfittando della situazione di Romelu Lukaku, che vuole l'Inter ma che porterà nelle casse dei Blues ulteriore forza d'acquisto.