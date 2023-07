Juve, cento milioni dall'Al-Ittihad pronti per Pogba: "Oggi no, domani non so..."

© instagram

Per ora pare essere stato solo un viaggio di cortesia, documentato direttamente dallo stesso Paul Pogba. Fatto sta che nel week end il centrocampista della Juve è stato in Arabia Saudita dove fra le altre cose ha visitato le strutture sportive dell'Al Ittihad, club allenato da Nuno Espirito Santo. La società saudita, secondo quanto riferito da fonti francesi, avrebbe offerto al giocatore bianconero un contratto di tre anni mettendo sul tavolo un'offerta complessiva di 100 milioni. Ipotesi tutta da verificare ma che fa certo rumore. Lo stesso Pogba, pizzicato da un fan locale, ha scherzato glissando sull'argomento: "Oggi no, domani chissà..." ha risposto infatti a chi gli chiedeva se andrà a giocare in Arabia. L'interlocutore, non domo, lo ha poi incalzato: "Ma all'Ittihad o all'Al-Ahly?". "Non so" ha replicato ancora Pogba.