Milan, parte la stagione 23/24: Loftus-Cheek e Romero subito in campo

SALE L'ATTESA

Primo allenamento della stagione 23/24 per i rossoneri: 19 i convocati, tanti in uscita

"Vedo grande entusiasmo da parte di tutti, con unità di intenti e obiettivi comuni. Continuiamo nel nostro percorso di crescita, tutti insieme". Musica e parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, che oggi sarà presente a Milanello per inaugurare la stagione 2023-24 in casa rossonera. Un nuovo inizio dopo la rivoluzione dirigenziale: confermato Stefano Pioli che dopo la conferenza di "inaugurazione" nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento dei rossoneri.

Nel Centro Sportivo di Carnago saranno presenti alcune facce nuove come Loftus-Cheek, Romero e Sportiello, mentre c'è la speranza di avere al più presto Pulisic per quello che sarebbe il secondo colpo di mercato di questa sessione estiva di mercato in arrivo dal Chelsea. Furlani, assieme a Moncada, è a lavoro sul fronte del fantasista americano e non solo: entrambi presenzieranno oggi a Milanello nonostante i tanti impegni sul mercato. Lato campo, saranno diversi i calciatori già noti in un gruppo composto da 19 uomini, la gran parte in uscita: i tifosi vedranno sul campo esterno i portieri Sportiello, Mirante, Vasquez e Jungdal, oltre a Calabria, Florenzi; Caldara, Gabbia e Tomori, in un reparto difensivo ridotto al lumicino. Completano la lista Adli, Bennacer (infortunato), Krunic, Daniel Maldini, Loftus-Cheek, Pobega, Messias, Origi, Rebic e Romero. Gli altri big invece, come Maignan, Theo Hernandez, Giroud, Leao, Kjaer, Saelemaekers, Thiaw e De Ketelaere dovrebbero vedersi a Milanello mercoledì 19 luglio. Ossia tra nove giorni esatti.

Saranno quindi pronti per volare in America, lì dove il Milan svolgerà una importante tournée con tre grandi amichevoli: già in programma le sfide con Real Madrid, Juventus e Barcellona. Gare tutt'altro che banali come sottolineato da Scaroni: "È un tour molto importante, sia perché siamo la squadra italiana più amata negli Stati Uniti, sia perché incontreremo squadre di livello mondiale".