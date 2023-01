Milan, nessun recupero per la Roma: squadra che vince non si cambia

STASERA MILAN-ROMA

Pioli verso lo stesso undici dell’Arechi per continuare la rincorsa al Napoli, a San Siro arriva il nemico Mourinho

A poche ore dalla sfida contro la Roma, la prima del 2023 per il Milan a San Siro, il tecnico Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati. La notizia è che non ci sono notizie, ancora assenti Maignan, Kjaer, Ballo-Toure, Florenzi, Krunic, Messias, Origi, Rebic e Ibrahimovic. Per continuare la rincorsa sul Napoli, che giocherà solo poche ore prima a Marassi, e per rimettere dietro la Juve e allungare sull'Inter, l'allenatore rossonero punterà di nuovo per necessità sullo stesso 11 che ha vinto e convinto a Salerno, con Brahim Diaz ancora una volta preferito a De Ketelaere.

Il peso dell'attacco sarà nuovamente tutto sulle spalle di Olivier Giroud, che dopo gli errori con la Salernitana cerca il primo gol del 2023, mentre l'osservato speciale sarà ancora una volta Leao, apparso in grande firma all'Arechi e potenzialmente in grado di essere letale insieme a Theo sulla fascia controllata da Celik e Mancini. Per il resto come detto solito undici, perché squadra che vince non si cambia e comunque Pioli la potrebbe cambiare poco.

Con il pareggio di Caldirola in extremis che ha fermato l'Inter e l'esultanza di Adriano Galliani ancora negli occhi, i tifosi rossoneri che riempiranno San Siro per la prima partita del nuovo anno, si va verso l'ennesimo sold out, troveranno in tribuna (il portoghese sconta l'ultima giornata di squalifica) a guidare i giallorossi un vecchio nemico: José Mourinho.

Lo Special One, che stasera sfiderà i rossoneri per la decima volta in carriera (fin qui 4 vittorie, 4 sconfitte e un pareggio), è pronto a rilanciare Abraham al centro dell'attacco e alle sue spalle ci saranno Zaniolo e Dybala, che hanno recuperato dai rispettivi acciacchi e sognano una notte da protagonisti alla Scala del calcio. Un'altra esclusione invece per Karsdorp, che dopo la tribuna col Bologna resta nuovamente fuori dalla lista dei convocati.

Vedi anche Milan Milan, Ibrahimovic si allena forte a Miami: Pioli lo aspetta