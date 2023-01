Milan, Ibrahimovic si allena forte a Miami: Pioli lo aspetta

Zlatan Ibrahimovic ha il Milan nella testa e il recupero ottimale nel mirino. L'attaccante svedese, in questa stagione ai box dopo l'intervento al ginocchio al termine dello scorso campionato, è pronto a tornare a Milanello dove Stefano Pioli lo attende e sulle spiagge di Miami sta ultimando il percorso di riabilitazione. La forma sta migliorando e a renderlo noto ai milioni di tifosi rossoneri è lo stesso giocatore che in un post su Instagram ha fatto vedere corsa, pesi e sforzi importanti. Il tutto con un nuovo look con le treccine.