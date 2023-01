Napoli, l'esame più difficile a casa di Vialli

STASERA SAMPDORIA-NAPOLI

Spalletti chiamato al riscatto dopo il ko di Milano contro l'Inter. Ma la Samp ha un motivo in più per cercare lo sgambetto agli azzurri

Ripartire lasciandosi alle spalle la prima, timida, tempesta. Per il Napoli e Spalletti, messi sotto pressione dal prepotente ritorno della Juve - e in attesa del Milan -, non poteva esserci avversario più duro per riprendere la corsa scudetto. A Genova, contro la Samp di Gianluca Vialli, il clima sarà cupo ma infuocato. Tutto logico: per la maglia e per il suo campione più grande, con l'intenzione ferma di onorarne la memoria. D'altra parte, però, il Napoli non può lasciare sul campo altri punti per non rischiare di dilapidare il vantaggio accumulato nella prima parte di questa stagione.

Chiariamo una questione: gli azzurri che hanno perso a San Siro contro l'Inter sono apparsi sì una squadra meno brillante del solito, ma non certamente un animale ferito. Insomma, hanno in parte sbagliato una partita, ma lo hanno fatto da grande squadra, dopo un primo tempo di ottimo livello e mostrando comunque una buona fluidità di gioco nonostante la serata no di Kvara e di Osimhen, i due giocatori che avevano fin qui fatto maggiormente la differenza.



Non stupisce, in questo senso, che Spalletti, pur annunciando qualche cambio rispetto al ko del Meazza, riparta da loro due. Quindi: Kvara, Osimhen e Politano davanti e correzioni da cercare in difesa e in mediana, con Juan Jesus che prenderà il posto di Rrahmani, Mario Rui quello di Olivera, Elmas quello di Zielinski e Ndombele quello di Anguissa. Per il resto soliti inserimenti in corsa, con Raspadori che si ritaglierà certamente il suo spazio e Lozano che potrà far rifiatare Politano.

La Samp, dal canto suo, se la giocherà senza paura, come spiegato da Stankovic. Quindi 3-4-1-2 con Djuricic alle spalle di Lammers e Gabbiadini, tutti giocatori di grande movimento per cercare di non dare punti di riferimento alla difesa napoletana. A Marassi il Napoli può ripartire o attorcigliarsi nella sindrome da rincorsa scudetto che lo ha già fermato un anno fa. Può ripartire o far suonare il primo allarme dell'anno. Nel giorno di Vialli, nello stadio di Vialli.