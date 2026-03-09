Milan grande con le grandi. Yildiz principe dello Stadium

TABU’ - Questa volta a Gian Piero Gasperini non è andata bene la legge dell’ex. Da quando ha lasciato definitivamente il Genoa (a partire dalla stagione 2016-17) il Gasp aveva perso solo una volta contro il suo amato Grifone: il 22 dicembre 2018, Genoa-Atalanta 3-1 (autogol di Toloi, rigore di Zapata e reti di Lazovic e Pjatek). Per il resto vantava 12 vittorie e 4 pareggi.