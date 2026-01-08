Logo SportMediaset

LA PRESENTAZIONE

Milan, tre punti con il Genoa per rispondere a Inter e Napoli e continuare a sognare

I rossoneri cercano la vittoria che terrebbe aperta la corsa al titolo di campioni d'inverno, di fronte c'è De Rossi

08 Gen 2026 - 08:31

La 19a giornata di Serie A si chiude con due partite: Cremonese-Cagliari (18-30) e Milan-Genoa (20.45). Tutti gli occhi sono ovviamente puntati sul match serale e sui rossoneri, scivolati a -4 dall'Inter dopo la vittoria nerazzurra sul Parma. Allegri e i suoi vogliono rispondere ai cugini e riavvicinarsi alla vetta, alla vigilia del duello tra Chivu e Conte. Qualora non dovessero farcela, l'Inter effettuerebbe una prima fuga nella lotta-scudetto.

Da un lato la lotta-scudetto, dall'altro la lotta-salvezza. Milan-Genoa chiude la 19a giornata della Serie A ed è un autentico testacoda nel nostro campionato, che mette di fronte due formazioni dalle esigenze completamente diverse. Max Allegri e i suoi vogliono riavvicinarsi all'Inter, scappata a +4 sui rossoneri e sul Napoli con quella vittoria sul Parma, ed evitare uno scenario che sarebbe stato impensabile qualche settimana fa. Qualora i nerazzurri dovessero mantenere quel vantaggio alla vigilia del duello con Conte, infatti, sarebbero già campioni d'inverno. Con una vittoria, invece, Allegri si avvicinerebbe ulteriormente alla capolista e potrebbe approfittare dello scontro diretto per un eventuale ulteriore sorpasso in classifica. Di contro, De Rossi è fortemente sotto pressione, dopo i risultati di ieri: Verona e Fiorentina sono penultime a -2 dal Genoa, il Pisa (ultimo) è a -3.

Il Grifone non può permettersi di chiudere il girone d'andata con soli quindici punti e, dopo il tonfo all'Olimpico, sogna un'impresa in trasferta per evitare il quarto ko di fila. Due assenti per Allegri, privo di Gimenez e Nkunku, col solo Fullkrug come alternativa in attacco. Giocheranno chiaramente dall'inizio Leao e Pulisic, con Saelemaekers e Bartesaghi esterni, mediana consueta con Fofana-Rabiot e Modric regista. Il ballottaggio è in difesa, con Pavlovic (acciaccato) in pole su De Winter. L'ex dovrebbe partire dalla panchina, mentre i rossoblù schiereranno Colombo (vivaio Milan) in coppia con Vitinha nel 3-5-2: Norton-Cuffy e Martin gli esterni, Malinovskyi gioca in regia con Thorsby-Frendrup mezzali di quantità. Difesa con Ostigard e Vasquez sicuri di una maglia, Marcandalli in pole come terzo. Tanti assenti nel Genoa, che non batte il Milan da cinque anni: out Gronbaek, Messias, Cornet, Onana (Coppa d'Africa), Ekuban e il secondo portiere Siegrist.

serie a
milan
genoa

