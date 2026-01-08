Milan, tre punti con il Genoa per rispondere a Inter e Napoli e continuare a sognare

Da un lato la lotta-scudetto, dall'altro la lotta-salvezza. Milan-Genoa chiude la 19a giornata della Serie A ed è un autentico testacoda nel nostro campionato, che mette di fronte due formazioni dalle esigenze completamente diverse. Max Allegri e i suoi vogliono riavvicinarsi all'Inter, scappata a +4 sui rossoneri e sul Napoli con quella vittoria sul Parma, ed evitare uno scenario che sarebbe stato impensabile qualche settimana fa. Qualora i nerazzurri dovessero mantenere quel vantaggio alla vigilia del duello con Conte, infatti, sarebbero già campioni d'inverno. Con una vittoria, invece, Allegri si avvicinerebbe ulteriormente alla capolista e potrebbe approfittare dello scontro diretto per un eventuale ulteriore sorpasso in classifica. Di contro, De Rossi è fortemente sotto pressione, dopo i risultati di ieri: Verona e Fiorentina sono penultime a -2 dal Genoa, il Pisa (ultimo) è a -3.