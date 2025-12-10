Milan-Como verso il no a Perth, si giocherà a San Siro: solo la Fifa può sbloccare le cose

Ora sarà necessario capire quando disputare la gara, dato che l'8 febbraio San Siro è occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, in programma venerdì 6. I rossoneri non potevano cercare un altro impianto perché il regolamento non lo consente: l'unica soluzione è trovare un'altra data, compatibile con gli impegni delle due squadre (entrambe "fortunatamente" senza Coppe) e l'Inter. Al momento, le uniche soluzioni possibili sembrano essere martedì 17 o mercoledì 18, ma anche martedì 24 o mercoledì 25. Da capire anche se i nerazzurri saranno impegnati o meno nei play-off di Champions League, evento che cambierebbe nuovamente le carte in tavola. Inoltre, non è neanche possibile invertire i campi tra la gara d'andata e quella di ritorno, in programma il 15 gennaio a Como. Il 14, infatti, a San Siro scende in campo l'Inter con il Lecce, sfida rinviata a causa della Supercoppa.