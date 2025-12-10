Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
SERIE A

Milan-Como verso il no a Perth, si giocherà a San Siro: solo la Fifa può sbloccare le cose

Per giocare a Perth l'AFC impone l’utilizzo dei propri arbitri e non di quelli italiani, si dovrebbe giocare a San Siro ma in una data diversa

di Martino Cozzi
10 Dic 2025 - 08:43

Quando tutto sembrava ormai definito, come confermato di recente anche dal presidente della Lega Serie A Simonelli (“Siamo confidenti, siamo alle battute finali”), un colpo di scena riporta Milan-Como dall’Australia all'Italia. Il match di campionato tra rossoneri e lariani in programma l’8 febbraio molto probabilmente non si giocherà a Perth: ancora non è ancora ufficiale, ma ciò che filtra nelle ultime ore sembrerebbe portare a questa decisione. 

Leggi anche

San Siro 'olimpico': l'Inter trasloca a Monza per i quarti di Coppa Italia

In questo momento, solamente un intervento della FIFA potrebbe ribaltare la situazione, ma per ora non sono arrivati chiari segnali in merito. Tra le motivazioni che potrebbero portare alla disputata della gara in Italia, a San Siro, ci sono le condizioni imposte dall'Asian Football Confederation sull'utilizzo degli arbitri: infatti, a dirigere l'incontro dovranno essere gli arbitri dell'AFC e non quelli italiani. Questa, e altre condizioni suggerite, sembrerebbero portare a un annullamento della trasferta a Perth, che sembrava ormai cosa fatta. 

QUANDO E DOVE SI GIOCHERÀ? 

Ora sarà necessario capire quando disputare la gara, dato che l'8 febbraio San Siro è occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, in programma venerdì 6. I rossoneri non potevano cercare un altro impianto perché il regolamento non lo consente: l'unica soluzione è trovare un'altra data, compatibile con gli impegni delle due squadre (entrambe "fortunatamente" senza Coppe) e l'Inter. Al momento, le uniche soluzioni possibili sembrano essere martedì 17 o mercoledì 18, ma anche martedì 24 mercoledì 25. Da capire anche se i nerazzurri saranno impegnati o meno nei play-off di Champions League, evento che cambierebbe nuovamente le carte in tavola. Inoltre, non è neanche possibile invertire i campi tra la gara d'andata e quella di ritorno, in programma il 15 gennaio a Como. Il 14, infatti, a San Siro scende in campo l'Inter con il Lecce, sfida rinviata a causa della Supercoppa. 

Leggi anche

Supercoppa, il programma delle semifinali: Napoli-Milan e Bologna-Inter su Italia1

Per ora la trasferta di Perth sembra essere quasi saltata, solamente un intervento della FIFA potrebbe ribaltare la situazione.  

milan
como
australia
serie a

Ultimi video

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

02:15
DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

01:58
DICH PALLADINO POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Palladino: "Non mi spiego i due volti tra campionato e Champions"

00:50
DICH MARESCA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Maresca: "Complimenti Atalanta, da tanti anni grande realtà del calcio europeo"

02:59
DICH DE ROON POST ATALANTA-CHELSEA DICH

De Roon: "Orgogliosi della prestazione, 90 minuti pazzeschi"

02:12
DICH ZAPPACOSTA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Zappacosta: "Una grande vittoria che ci darà slancio anche in campionato"

01:59
DICH CONTE PRE BENFICA DICH

Conte: "Massima voglia e concentrazione: il Benfica arriva da ottima prestazione"

00:33
DICH NERES SU BENFICA DICH

Neres: "Questo nuovo modulo mi ha dato più fiducia, allo stadio Da Luz per vincere"

00:37
DICH CONTE SU MOURINHO DICH

Conte: "Mourinho? Il suo curriculum parla chiaro, contento di incontrarlo"

01:03
DICH DIALOGO SPALLETTI KALULU DICH

Spalletti-Kalulu, domanda e risposta sul post Napoli

01:45
DICH KALULU PRE PAFOS DICH

Kalulu "Le sconfitte sono lezioni per andare avanti"

01:21
DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

01:35
DICH SPALLETTI SU ATTACCO DICH

Spalletti: ""Attacco? I numeri finora non sono quelli desiderati"

03:44
DICH MOURINHO PRE NAPOLI OK

Mou: "Non mi fate ridere con i giocatori che mancano al Napoli..."

00:20
MCH VLAHOVIC SEDUTO ALLENAMENTO 9/12 MCH

Vlahovic assiste seduto a bordocampo all'allenamento della Juve

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:09
Sassuolo, Boloca valuta l'operazione al ginocchio
10:03
Inter, Akanji non ci sta: "Uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto"
09:01
Marchisio duro: "Alcuni giocatori non hanno capito cosa voglia dire indossare la maglia della Juve"
23:51
Chelsea, Maresca: "Sul pari abbiamo perso il controllo della partita"
23:17
Serie A: quattro squalificati in serie A, tre giornate a Nzola