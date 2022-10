Maria Sole Ferrieri Caputi: "Coronato un sogno di 16 anni, Orsato mio modello"

l'esordio

L'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi ha esordito in Serie A: "Un po' di tensione ma appena entrata in campo è stato come sempre"

Ferrieri Caputi scherza quando le viene chiesto se ha sentito la pressione dell'esordio: "Diciamo che era un pressing... Oggi avevo un po' più di tensione, ma poi, arrivata al campo, ho fatto il mio lavoro come sempre. Però è bello che se ne parlai, può portare altre donne a seguire la mia strada".

Un'altra considerazione sugli inizi da arbitro: "A 17 anni spesso non hai la lucidità - dice a Rai 2- di capire perché ti arriva quella frase cattiva da persone che potrebbero essere i tuoi nonni. Se vengono da coetanei in campo, un arbitro ha gli strumenti per farsi rispettare. Comunque queste esperienze aiutano a crescere". La prima donna arbitro ha un modello? "Fra gli uomini tanti dei miei colleghi che sono in Serie A con me, se proprio devo dirne uno, dico Orsato".

ROCCHI: "SBAGLIATO PARLARNE TROPPO" - "Parlando troppo dell'arbitraggio di Maria Sole si rischia di metterle addosso troppa pressione che, in questo momento non serve: ha fatto bene, come spero facciano bene altri ragazzi che proveremo in Serie A, perché hanno qualità e lo hanno dimostrato sul campo, in Serie B, di meritare la massima serie. Più ne parliamo, più non le facciamo del bene". Così Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e B, intervenuto a Radio Anch'io lo sport. "Per un mesetto perderemo Maria Sole, e questo ci dispiace molto, andrà ad arbitrare in un torneo Under 17. Maggiore rispetto ed educazione in campo quando 'fischia' una donna? Se la soluzione fosse questa, domenica manderei in campo 10 donne ad arbitrare, così avremmo calciatori più tranquilli e allenatori che non protestano. Temo che anche Maria Sole, dopo le prime due o tre partite, verrà contestata e accerchiata come gli altri".

RANIERI LA PROMUOVE: "SPERO DI VEDERE ALTRE DONNE IN SERIE A" - "Ferrieri Caputi è stata protagonista di un debutto positivo, mi auguro che la figura dell'arbitro donna venga sdoganata e si faccia in modo che altre donne possano dirigere in Serie A. Auspico che tutti, dai calciatori agli allenatori, siano più educati e sportivi verso gli arbitri": così Claudio Ranieri, intervenuto a Radio Anch'io lo sport.