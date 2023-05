Roma, Mourinho verso il deferimento per le parole su Chiffi: rischio squalifica con l'Inter

Guai in vista per José Mourinho. La Procura federale, infatti, ha deciso di aprire un'indagine, con possibilità di deferimento, sul tecnico della Roma in seguito alle pesanti accuse rilasciate nei confronti dell'arbitro Daniele Chiffi dopo il match dei giallorossi a Monza. Il tecnico portoghese aveva definito Chiffi "iI peggior arbitro che ho incontrato nella mia vita. Tecnicamente orribile, empatia zero, comunicazione zero e sensibilità zero". A questo punto Mou rischia seriamente la squalifica e di non poter essere in panchina nel delicatissimo, in chiave Champions League, match di sabato contro l'Inter all'Olimpico.