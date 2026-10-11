Roma nei guai a Como: espulso Malen, rosso diretto per l'attaccante

Svolta al minuto 55 della sfida tra Como e Roma al Sinigaglia. Il fischietto Fabbri ha estratto il rosso diretto nei confronti di Malen per un intervento pericoloso e scomposto ai danni di Kaiki. Scontate le proteste giallorosse che si lamentano per un fallo precedente a quello commesso dall'ex Aston Villa. Poco prima della fine del primo tempo invece era stato il Como a protestare per un'entrata di Wesley su Diao che si involava in campo aperto verso la porta. Nessun fischio da parte di Fabbri che estrae il giallo nei confronti dello stesso Diao.