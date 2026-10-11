Serie A, si ferma a 53 la striscia di gare senza 0-0: resta intatto il record di 77 anni fa

La striscia di gare senza 0-0 con cui è iniziata questa stagione di Serie A si è fermata a 53 partite con almeno un gol. Como-Roma è il primo match a porte inviolate della stagione e resta intatto il record del 1949/50, 77 anni fa, quando il primo 0-0 arrivò addirittura al settimo turno di campionato con Milan-Lazio.