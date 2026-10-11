Serie A, si ferma a 53 la striscia di gare senza 0-0: resta intatto il record di 77 anni fa

La striscia di gare senza 0-0 con cui è iniziata questa stagione di Serie A si è fermata a 53 partite con almeno un gol. Como-Roma è il primo match a porte inviolate della stagione e resta intatto il record del 1949/50, 77 anni fa, quando il primo 0-0 arrivò addirittura al settimo turno di campionato con Milan-Lazio.
Stavolta è l'inizio della sesta giornata a chiudere la lunga onda partita addirittura al 36esimo turno del 2025/26, con Fiorentina-Genoa del 10 maggio 2026 ultima gara da 0-0 prima di quella di oggi al Sinigaglia. A livello di vena realizzativa, la Serie A si è fatta valere anche in Europa, dato che è stato l'ultimo campionato dei top 5 a "crollare".
Si tratta comunque del record per la Serie A a 20 squadre, superando il precedente del 2015/16 quando non ci fu nessun pareggio a reti bianche nelle prime quattro giornate.