Serie A, Lecce-Roma 1-1: Dybala rimedia all'autogol di Ibanez

LECCE-ROMA 1-1

Salentini avanti con l'autorete di Ibanez, ma raggiunti su rigore da Dybala. Falcone poi blinda il pari

Lecce-Roma 1-1 nella 22a giornata di Serie A. Al Via del Mare, i padroni di casa di Baroni hanno portato a casa altri punti importanti contro una squadra di prima fascia, ma il risultato è stato tutto opera della Roma di Mourinho. Al 7' il Lecce è passato in vantaggio sfruttando una deviazione decisiva di Ibanez nella propria porta su colpo di testa di Baschirotto, ma al 17' la Roma ha trovato il pari con un calcio di rigore di Dybala. A blindare il risultato ci ha pensato poi Falcone, portiere del Lecce, autore di almeno tre interventi decisivi.

LA PARTITA

Dopo Lazio, Atalanta e Milan anche la Roma di José Mourinho si iscrive alla lista delle squadre che a Lecce hanno lasciato dei punti. I giallorossi della capitale, con un quarto posto da difendere per la prima volta in questo campionato, non hanno trovato il modo di conquistare l'intera posta in palio al Via del Mare, andando sotto subito e reagendo, ma scontrandosi poi sulle parate di un Falcone - tifoso romanista - in formato supereroe.

Il salto di qualità della Roma però è mancato in mezzo al campo quando serviva quel qualcosa in più dal punto di vista tecnico e caratteriale per sfangare una sfida da subito giocata sul piano della fisicità a tutto campo. Dopo un inizio aggressivo il Lecce ha trovato il gol sfruttando la deviazione di Ibanez nella propria porta, ma poi la bravura della formazione di Baroni è stata quella di non arretrare mai di fronte al palleggio giallorosso, battagliando in ogni zona del campo senza disdegnare qualche ripartenza pericolosa. Niente che abbia portato a nuovi pericoli per Rui Patricio, ma quella sensazione di possibile infilata che non ha mai permesso alla manovra romanista di svilupparsi concretamente.

Il fallo di mano di Strefezza già al quarto d'ora ha dato la possibilità alla Roma di pareggiare i conti portandosi sull'1-1 con il rigore di Dybala, ma da lì in poi le velleità di José Mourinho si sono scontrate sulle parate di Falcone, uscito vincitore dal duello a distanza con Tammy Abraham in almeno tre occasioni sfruttando senso della posizione, tecnica e istinto. Una prova da migliore in campo, quella del portiere del Lecce, che ha disinnescato i movimenti dell'inglese e la serata da rifinitore di lusso di Dybala, conducendo in porto l'1-1 che conferma le qualità dei salentini in questa stagione con un passettino ulteriore verso la salvezza. Per la Roma una frenata in chiave Champions che addensa ancora di più una situazione di classifica affollata, ma senza sfruttare lo scontro diretto tra Lazio e Atalanta.

--

LE PAGELLE

Abraham 6,5 - Attivo, propositivo, pimpante e sprecone. Serata strana per l'attaccante inglese, ben più presente nella fase conclusiva rispetto a molte altre volte, ma stoppato più volte da Falcone prima di poter esultare. Almeno tre i grandi interventi del portiere sulle sue conclusioni.

Dybala 7 - Come all'andata segna su rigore, ma a prescindere dalla marcatura è quando riesce a smarcarsi sulla trequarti che dà la sensazione di poter inventare qualcosa. Manda in porta Abraham in diverse occasioni con rifiniture importanti.

Baschirotto 7 - Causa l'autogol di Ibanez di cui si prende la paternità, ma il meglio lo dà al centro della propria area nei vari duelli su palloni alti che transitano dalle sue parti. Gli avversari sono importanti, ma non trema e resta in piedi fino all'ultimo.

Falcone 7,5 - Il punto conquistato dal Lecce è tutto nelle sue mani. Sul rigore incassato si lancia dalla parte sbagliata, poi però cala la saracinesca con una serie di interventi di tecnica e istinto che lo confermano tra i migliori portieri del campionato.

--

IL TABELLINO

LECCE-ROMA 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone 7,5; Gendrey 6,5, Baschirotto 7, Umtiti 6,5, Gallo 6 (29' st Pezzella 5,5); Blin 6, Hjulmand 6, Gonzalez 6 (22' st Askildsen 6); Strefezza 5,5 (29' st Banda 5,5), Colombo 5,5 (22' st Voelkerling 5,5), Di Francesco 6 (43' st Oudin sv). A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Tuia, Helgason, Ceesay. All.: Baroni 6,5.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 5,5; Zalewski 6, Matic 6 (38' st Wijnaldum sv), Cristante 6, El Shaarawy 6; Pellegrini 5,5 (42' st Solbakken sv), Dybala 7; Abraham 6,5 (38' st Belotti sv). A disp.: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Kumbulla, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic. All.: Mourinho 6

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 7' aut. Ibanez (R), 17' rig. Dybala (R)

Ammoniti: Strefezza, Colombo, Gonzalez, Hjulmand (L); Ibanez (R)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Solamente Victor Osimhen (otto) conta più partecipazioni a rete di Paulo Dybala in Serie A da inizio 2023 (sette, tre gol e quattro assist).

Il Lecce ha ottenuto nove punti in casa contro squadre attualmente nella metà alta nella classifica in questa Serie A, solo cinque squadre hanno fatto meglio (Juve, Napoli, Milan, Inter e Lazio).

La Roma ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte di Serie A (1N, 1P), tanti pareggi quante nelle precedenti 14 partite esterne nella massima serie (8V, 3P).

Nessuna squadra ha pareggiato più gare del Lecce in questa Serie A (nove alla pari dell’Empoli).

Paulo Dybala ha preso parte a sette reti nelle ultime cinque presenze in Serie A (tre gol e quattro assist), tante partecipazioni attive quante quelle registrate nelle precedenti 13 gare nella competizione (cinque gol e due assist).

Contro nessuna squadra Paulo Dybala ha realizzato più gol su calcio di rigore che contro il Lecce in Serie A (tre come contro Milan e Udinese).

Da inizio 2021, nessun giocatore ha realizzato più autoreti di Ibañez in Serie A (due alla pari di Lorenzo Venuti, Thomas Henry e Ardian Ismajli).

Da inizio 2023, il Lecce è la squadra che ha beneficiato di più autogol in Serie A (due, v Milan e Roma).

Seconda presenza in Serie A per Georginio Wijnladum. L’olandese torna a giocare un match nel massimo campionato italiano dopo 181 giorni (Salernitana-Roma 0-1 del 14 agosto 2022).

Alexis Blin colleziona oggi la 50ª presenza con il Lecce contando tutte le competizioni.

Il Lecce ha schierato lo stesso XI titolare per due partite consecutive per la prima volta in questa Serie A.