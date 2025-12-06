Lautaro contro Nico Paz: Inter-Como vale la corsa all'Europa

Sassuolo-Fiorentina apre il sabato di campionato, alle 18 sarà Chivu contro Fabregas. Chiudono Hellas e Atalanta alle 21di Redazione
Dopo la tre giorni di Coppa Italia, la Serie A torna in campo con la quattordicesima giornata e diverse sfide promettono già spettacolo. Toccherà a Sassuolo e Fiorentina aprire il sabato di campionato alle 15, chiude Verona-Atalanta alle 21. In mezzo, alle 18, l'attesissimo match di San Siro tra Inter e Como.
INTER, PERICOLO COMO
Dopo il mancato passaggio in nerazzurro della scorsa estate, Cesc Fabregas vuole continuare a stupire con il suo Como e il palcoscenico del Meazza può certificare le ambizioni europee dei lariani. La sfida di San Siro può dire tanto in chiave Champions League, visto che sono appena tre i punti di distacco tra Chivu (27) e lo spagnolo (24).
Lato formazione, dopo la buona prestazione contro il Venezia, il tecnico dell'Inter potrebbe riproporre Andy Diouf sulla destra. Anche Zielinski sembra candidato a una maglia da titolare, completando così la linea a cinque con Dimarco, Calhanoglu e Barella. Davanti, invece, tocca alla ThuLa guidare l'attacco.
Per quanto riguarda il Como, Fabregas può contare su due rientri importanti: Diao ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale, mentre Smolcic ritorna titolare dopo la squalifica. In attacco, Douvikas è favorito su Morata.
Inter-Como non è solo Chivu contro Fabregas o Lautaro contro Nico Paz, ma è anche la sfida tra il migliore attacco e la migliore difesa del campionato: i nerazzurri hanno segnato 28 gol, mentre il Como (insieme alla Roma) ne ha incassati solo 7.
ATALANTA, KRSTOVIC DAL 1'
Al Bentegodi Verona e Atalanta scenderanno in campo per ambizioni diverse. I padroni di casa rincorrono ancora i primi tre punti della stagione, mentre la Dea proverà a conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella contro la Fiorentina alla quale si aggiungono i successi con Genoa (Coppa Italia) ed Eintracht (Champions League).
Lato formazioni, Palladino dovrebbe concedere un turno di riposo a Scamacca: al suo posto ci sarà Krstovic. Zanetti, invece, si affiderà alla coppia Giovane-Orban per guidare l'attacco, ma dovrà fare a meno di Gagiardini per squalifica e di Bradaric per infortunio.
SASSUOLO, CONTRO LA FIORENTINA SENZA BERARDI
Al Mapei la Fiorentina farà visita al Sassuolo in una sfida che si preannuncia delicatissima. Gli uomini di Vanoli, ancora a secco di vittorie, si troveranno di fronte una squadra che sta maturando sempre di più. Grosso, però, dovrà fare a meno di Domenico Berardi, una perdita assolutamente non banale con Volpato candidato numero uno a prendere il suo posto. Lato viola, da registrare il recupero di Gosens (almeno per la panchina). Davanti, solito ballottaggio Piccoli-Gudmundsson per affiancare Kean.