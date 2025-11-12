La Serie A mette gli... occhiali: in undici giornate già diciassette 0-0

Dicono che lo 0-0 sia il risultato perfetto perché i gol, in fin dei conti, nascono quasi sempre da un errore. Eppure qualcosa, nei diciassette 0-0 delle prime undici giornate di campionato (su 110 gare: almeno uno per giornata, è un record negativo), proprio non torna. La Serie A ha messo gli occhiali, e non solo perché di reti non se ne vedono nemmeno con il binocolo. Semmai perché, banalmente, servirebbero ad esempio a qualche attaccante per centrare la porta avversaria. Sia chiaro, trattasi ovviamente di campionato italiano, il che, detto diversamente, significa tattica esasperata e attenzione alla fase difensiva che si mangia la voglia di affrontare l'avversario a viso aperto. Il confronto con gli altri campionati, però, è davvero impietoso.



Ricorda il Giornale: le gare senza reti in Germania, fin qui, sono state solo 4 (4,44%). In Liga (4,17%) e Ligue 1 cinque (4,63%). In Premier 7 (6,36%). E' un calcio diverso? Certamente. Imperfetto? Per certi versi sì. Più spettacolare? Sono punti di vista, tornando allo 0-0 come risultato perfetto, ma riempie gli stadi, gli occhi, la memoria. E, almeno in Europa, produce successi che, dalle nostre latitudini, ci scordiamo. In ogni caso c'è qualcosa che non funziona: la media senza reti della Serie A ha toccato il 15,45%, roba da anni 70 e 80, quando l'Italia era famosa per catenaccio e contropiede. Da allora, però, complici allenatori come Sacchi e Zeman, per i loro tempi certamente rivoluzionari, la musica sembrava cambiata: cinque anni fa gli 0-0 erano stati 19 in tutto il campionato (5%) e con la Serie A a 20 squadre solo sei volte si era raggiunta la doppia cifra di gare senza gol.