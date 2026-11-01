Juve-Napoli può decidere il futuro della stagione: è molto più di una semplice partita

Insomma, ce n'è già abbastanza così senza pensare a cosa abbia rappresentato questa gara negli anni. La vittoria di Torino dell'autunno del 1986, per esempio, ha dato il via allo primo storico scudetto napoletano. Oppure il 2-1 con gol decisivo dell'ex Altafini, detto da allora core ingrato, nella sfida che valeva il tricolore del 1975. O la testata vincente di Koulibaly che aveva illuso Sarri e i suoi nel 2018 e la zampata di Raspadori che ha in pratica consegnato il titolo agli azzurri nel 2023. Sivori, funambolo con il dieci da una parte e dall'altra, Platini contro Maradona, Higuain che gonfia le reti in azzurro e in bianconero.