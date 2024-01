Juve, che occasione: a Lecce per il primo posto e sorpassare l'Inter

VERSO LECCE-JUVENTUS

Allegri sogna la vetta, approfittando del fatto che i nerazzurri non scenderanno in campo con l'Atalanta perché impegnati nella Supercoppa

Massimiliano Allegri continua a tenere un basso profilo ("Noi cerchiamo punti per arrivare in Champions che resta il nostro obiettivo, l'Inter è la favorita per lo scudetto"), ma la realtà dice che stasera la Juventus può ritrovarsi sola in vetta alla classifica in caso di vittoria a Lecce. Una ghiotta occasione da non lasciarsi sfuggire, visto che i nerazzurri non scenderanno in campo con l'Atalanta perché impegnati nella Supercoppa. La giornata seguente, poi, i bianconeri ospiteranno l'Empoli, mentre la squadra di Inzaghi è attesa dalla difficile trasferta di Firenze prima dello scontro diretto di San Siro del 4 febbraio.

Alla Juventus non capita da più di 1.200 giorni (estate 2020, ultimo dei 9 scudetti consecutivi) di guardare tutti dall'alto al basso per più di una settimana e non solo per 24-48 come successo anche di recente. Allegri si nasconde, ma la sua Juve viaggia a un ritmo scudetto e non perde dal 23 settembre, dalla disfatta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al Via del Mare mancheranno due pezzi da 90 come Rabiot e Chiesa, ma l'arma in più si chiama Dusan Vlahovic. Il serbo, dopo i 4 gol a cavallo tra Natale e l'inizio del 2024, è in forma smagliante ed è affamato di titoli. Al suo fianco ci dovrebbe essere il baby Yildiz, titolare per la quinta volta di fila in campionato.

Il Lecce, soprattutto in casa, è avversario tosto e difficile da superare: chiedere alla Lazio (sconfitta) e a Milan e Bologna, entrambe fermate sul pareggio. In 10 gare casalinghe, i salentini hanno conquistato 4 vittorie, altrettanti pareggi e solo due sconfitte (contro Napoli e Torino). I numeri complessivi, però, sorridono alla Juve: il Lecce ha perso 10 delle 17 sfide casalinghe contro i bianconeri in Serie A e ha vinto solo una volta negli ultimi 15 precedenti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Kristovic, Strefezza. All. D’Aversa.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

