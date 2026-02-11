Arbitro Inter-Juventus, La Penna in pole: Doveri e Mariani le alternative
La scelta di Rocchi per la sfida di San Siro: sarebbe una prima volta assoluta
Federico La Penna è in pole per dirigere la sfida tra Inter e Juventus. A poche giorni dal Derby d'Italia, cresce l'attesa per sapere chi sarà l'arbitro della super-sfida di San Siro. In pole c'è l'arbitro della sezione di Roma, mentre le alternative sono Daniele Doveri e Maurizio Mariani. In caso di conferma della designazione di La Penna (al suo primo Derby d'Italia), uno tra Doveri e Mariani sarà scelto come quarto ufficiale. Una scelta da parte del designatore Gianluca Rocchi, che vuole garantire la miglior squadra arbitrale possibile.
I precedenti con l'Inter
Sono 11 le partite dell'Inter arbitrate da La Penna con il bilancio che sorride ai nerazzurri. Sono infatti 9 le vittorie ottenute dall'Inter nelle gare arbitrate da La Penna, a fronte di un pareggio (1-1 con il Napoli a marzo 2024) e una sconfitta (agli ottavi di Coppa Italia con il Bologna nel 2023). In questa stagione, l'arbitro di Roma ha già diretto due volte l'Inter, entrambe in campionato: nel 5-0 casalingo con il Torino e nella vittoria per 1-0 in casa dell'Atalanta. Un bilancio che fa ben sperare la squadra allenata da Cristian Chivu.
I precedenti con la Juventus
Anche i precedenti con i bianconeri sono fin qui 11 e il bilancio sorride alla squadra di Spalletti. Sono 7 le vittorie dei bianconeri, 2 i pareggi (Genoa nel 2018 e Sassuolo nel 2019) e 2 anche le sconfitte. La più recente risale allo scorso 7 dicembre 2025, quando i bianconeri furono sconfitti per 2-1 dal Napoli al Maradona. L'altra, invece, risale al 2020, quando la squadra allenata da Andrea Pirlo fu sconfitta 3-0 in casa dalla Fiorentina tra grandi polemiche. Quel 22 dicembre furono sollevati molti dubbi riguardo a due rigori non fischiati ai bianconeri, che si lamentarono anche del metro tenuto per l'espulsione, con il rosso sventolato a Cuadrado e risparmiato a Borja Valero.