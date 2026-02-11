Arbitro Inter-Juventus, La Penna in pole: Doveri e Mariani le alternative

Anche i precedenti con i bianconeri sono fin qui 11 e il bilancio sorride alla squadra di Spalletti. Sono 7 le vittorie dei bianconeri, 2 i pareggi (Genoa nel 2018 e Sassuolo nel 2019) e 2 anche le sconfitte. La più recente risale allo scorso 7 dicembre 2025, quando i bianconeri furono sconfitti per 2-1 dal Napoli al Maradona. L'altra, invece, risale al 2020, quando la squadra allenata da Andrea Pirlo fu sconfitta 3-0 in casa dalla Fiorentina tra grandi polemiche. Quel 22 dicembre furono sollevati molti dubbi riguardo a due rigori non fischiati ai bianconeri, che si lamentarono anche del metro tenuto per l'espulsione, con il rosso sventolato a Cuadrado e risparmiato a Borja Valero.