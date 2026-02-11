L'ARBITRO

Arbitro Inter-Juventus, La Penna in pole: Doveri e Mariani le alternative

La scelta di Rocchi per la sfida di San Siro: sarebbe una prima volta assoluta 

11 Feb 2026 - 17:22
videovideo

Federico La Penna è in pole per dirigere la sfida tra Inter e Juventus. A poche giorni dal Derby d'Italia, cresce l'attesa per sapere chi sarà l'arbitro della super-sfida di San Siro. In pole c'è l'arbitro della sezione di Roma, mentre le alternative sono Daniele Doveri e Maurizio Mariani. In caso di conferma della designazione di La Penna (al suo primo Derby d'Italia), uno tra Doveri e Mariani sarà scelto come quarto ufficiale. Una scelta da parte del designatore Gianluca Rocchi, che vuole garantire la miglior squadra arbitrale possibile. 

Leggi anche

Tommasi: "Cornet non fa fallo su Vergara. Sbagliato concedere il rigore"

I precedenti con l'Inter

 Sono 11 le partite dell'Inter arbitrate da La Penna con il bilancio che sorride ai nerazzurri. Sono infatti 9 le vittorie ottenute dall'Inter nelle gare arbitrate da La Penna, a fronte di un pareggio (1-1 con il Napoli a marzo 2024) e una sconfitta (agli ottavi di Coppa Italia con il Bologna nel 2023). In questa stagione, l'arbitro di Roma ha già diretto due volte l'Inter, entrambe in campionato: nel 5-0 casalingo con il Torino e nella vittoria per 1-0 in casa dell'Atalanta. Un bilancio che fa ben sperare la squadra allenata da Cristian Chivu. 

I precedenti con la Juventus

 Anche i precedenti con i bianconeri sono fin qui 11 e il bilancio sorride alla squadra di Spalletti. Sono 7 le vittorie dei bianconeri, 2 i pareggi (Genoa nel 2018 e Sassuolo nel 2019) e 2 anche le sconfitte. La più recente risale allo scorso 7 dicembre 2025, quando i bianconeri furono sconfitti per 2-1 dal Napoli al Maradona. L'altra, invece, risale al 2020, quando la squadra allenata da Andrea Pirlo fu sconfitta 3-0 in casa dalla Fiorentina tra grandi polemiche. Quel 22 dicembre furono sollevati molti dubbi riguardo a due rigori non fischiati ai bianconeri, che si lamentarono anche del metro tenuto per l'espulsione, con il rosso sventolato a Cuadrado e risparmiato a Borja Valero. 

serie a
la penna
inter
juventus

Ultimi video

03:38
Mazzocchi: "Serata storta, anche per l'arbitro…"

Mazzocchi: "Serata storta, anche per l'arbitro…"

01:53
Un McKennie mai visto

Juve, un McKennie mai visto

01:40
De Zerbi lascia Marsiglia

De Zerbi lascia Marsiglia

01:55
La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

01:45
Un Como da impazzire

Un Como da impazzire

02:33
Esclusiva De Winter

Esclusiva De Winter

01:52
Le pagelle della partita Napoli-Como

Le pagelle della partita Napoli-Como

06:59
INT. INTEGRALE DE WINTER pubblicare dopo mezzanotte DICH

De Winter: "Io credo allo scudetto. Allegri molto importante per la mia carriera"

45:48
Postpartita | Coppa Italia | 10 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 10 febbraio

07:35
Conte: "Dobbiamo migliorare tutti, arbitri compresi"

Conte: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Scudetto? Facciamo i seri"

00:42
Conte è una furia con Manganiello: "Valla a vedere, testa di c..."

Conte è una furia con Manganiello: "Valla a vedere, testa di c..."

00:28
Il rigore folle di Milinkovic-Savic: spacca la traversa e poi segna grazie a... Butez

Il rigore folle di Milinkovic-Savic: spacca la traversa e poi segna grazie a... Butez

14:11
Napoli-Como 1-1: la sequenza dei rigori

Napoli-Como si decide dal dischetto: la sequenza dei rigori

09:04
Conte come Mourinho: "Ecco l'elenco le squadre che hanno fatto zero titoli..."

Conte come Mourinho: "Ecco l'elenco le squadre che hanno fatto zero titoli..."

01:54
Le Pagelle di Napoli-Como

Le Pagelle di Napoli-Como

03:38
Mazzocchi: "Serata storta, anche per l'arbitro…"

Mazzocchi: "Serata storta, anche per l'arbitro…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:32
Johnsen: "Il Palermo è squadra ambiziosa e abbiamo un sogno"
15:18
Roma: recuperato Dybala, ci sarà contro il Napoli
14:30
Venerdì i sorteggi per la Viareggio Cup
13:51
Vinciamo Insieme, il progetto LND che usa lo sport per includere
13:31
Figc, a "Speak Out!" focus su legalità e partecipazione