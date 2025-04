Inter e Napoli, uno scudetto per due: Conte col ‘vantaggio’ calendario

La frenata del Napoli a Bologna (ultimo scontro con un'avversaria di vertice per i partenopei) ha lasciato tutto invariato in testa alla classifica e a sette giornate dalla fine della Serie A è corsa a due con l'Inter per lo scudetto. Soltanto tre punti separano la squadra di Inzaghi e quella di Conte e in questa situazione ogni dettaglio potrebbe fare la differenza: gli infortuni (da valutare per esempio le condizioni di McTominay per la prossima gara), le squalifiche (gli azzurri dovranno fare a meno di due titolari con l'Empoli) e anche o forse soprattutto il calendario, che sulla carta sembra favorire gli azzurri, liberi da altri impegni extra campionato. In particolare le prossime settimane potrebbero essere decisive, con i nerazzurri, impegnati dal doppio confronto con il Bayern e dal ritorno della semifinale contro il Milan, che affronteranno Bologna e Roma a caccia di punti Champions mentre gli azzurri sfideranno Monza e Torino. Conte mette la freccia e sogna il sorpasso.