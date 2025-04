Il (triste) record di Anguissa e il (lungo) letargo di Mateo

BLACK POWER – Andrè Frank Anguissa, detto Zambo, 30 anni a novembre, è arrivato in Italia nell’estate 2021. Prima di vestire la maglia del Napoli aveva giocato tre stagioni nell’Olympique Marsiglia (106 presenze tra campionato e coppe e 0 gol), due nel Fulham (66 partite e 0 gol) e una nel Villarreal (39 gare e 2 reti). In totale portava in dote 211 gettoni di presenza conditi solo da due reti. Insomma, non proprio un centrocampista che “vede la porta”. E infatti il primo anno nel Napoli è andato in bianco salvo poi riscoprirsi goleador nella stagione dello scudetto “made in Spalletti”: tre centri in campionato e uno in Champions. Lo scorso anno un golletto (sempre in Champions). Si è così presentato a Conte forte di 5 centri in 116 partite totali. Ebbene, il gol segnato al Dall’Ara è il sesto per il centrocampista camerunese che ha così agganciato Mc Tominay in classifica cannonieri. Solo Lukaku nel Napoli “contiano” ha segnato più di lui. Ma purtroppo per il Napoli il suo gol non è servito a portare a casa l’intera posta come era successo nelle precedenti cinque occasioni in cui Anguissa era andato a segno in questo torneo: con vittorie al Maradona contro Parma, Verona e Juventus e fuori casa contro Udinese e Genoa.