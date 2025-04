Napoli, tegola McTominay: fuori per un problema muscolare, da valutare per l'Empoli

Tegola per Antonio Conte sulla strada per lo scudetto. Il tecnico del Napoli perde per infortunio McTominay, che ha chiesto il cambio al minuto 70 di Bologna-Napoli per un problema muscolare. Lo scozzese, già malconcio dopo una botta al fianco in seguito a uno scontro di gioco con Odgaard di qualche minuto prima, è uscito molto dolorante e sarà da valutare in vista della sfida contro l'Empoli, con Conte che già non avrà Di Lorenzo per squalifica. Delle condizioni di McTominay ha parlato anche Stellini dopo il match: "Ha preso una botta alla coscia, è uscito perché aveva forte dolore. Buongiorno si è scaldato perché se ci fosse stato bisogno dovevamo sapere che poteva giocare. Ha un problema muscolare che speriamo di risolvere per la prossima partita".