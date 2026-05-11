TERREMOTO ARBITRI

Inchiesta arbitri, un testimone racconta le 'bussate' in sala Var

L'avvocato Giancarlo Viglione, legale della Figc, responsabile delle Relazioni istituzionali e dell'Ufficio legislativo, è stato sentito dai pm per circa due ore e mezza

11 Mag 2026 - 19:51
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Avrebbe offerto uno "spaccato importante" sulla questione del cosiddette 'bussate' alla sala Var nella scorsa stagione di campionato, per condizionare scelte arbitrali, l'avvocato amministrativista Giancarlo Viglione, legale della Figc, responsabile delle Relazioni istituzionali e dell'Ufficio legislativo, Viglione è stato sentito nel pomeriggio per circa due ore e mezza come testimone dal pm Maurizio Ascione nell'inchiesta del Nucleo operativo metropolitano della Gdf di Milano sul sistema arbitrale, che vede tra gli indagati l'ex designatore Gianluca Rocchi.

Da quanto si è saputo, l'audizione di Viglione, testimone non indagato, si è concentrata proprio sulla tranche delle 'bussate', uno dei filoni delle indagini assieme a quello delle presunte designazioni pilotate. In particolare, avrebbe riguardato aspetti legati al ruolo della Federcalcio, dal punto di vista normativo sul fronte della giustizia sportiva, dei protocolli e degli ispettori, rispetto alla gestione della sala Var, che è in capo alla Lega calcio Serie A. 

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A un certo punto della scorsa stagione, infatti, dopo esposti riguardanti presunte pressioni su arbitri e Var proprio la Figc decise di mandare degli ispettori nel centro di Lissone. Nella testimonianza, da quanto si è appreso, sono state affrontate anche alcune intercettazioni, tra le tante finite negli atti dell'inchiesta. A Rocchi vengono contestate tre imputazioni, una che riguarda una sospetta 'bussate' nel caso di Udinese-Parma e due legate a designazioni che sarebbero state pilotate a favore dell'Inter.

In questa fase delle indagini il pm ha convocato già nei giorni scorsi diversi testimoni e su vari fronti: club referee manager di club, come Giorgio Schenone dell'Inter, e responsabili della Lega Serie A e della Figc, mentre nei mesi precedenti aveva sentito molti arbitri. Non è escluso che più avanti la Procura possa ascoltare anche dirigenti di club, mentre già per domani mattina è fissata un'altra audizione ritenuta importante.

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