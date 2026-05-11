Inchiesta arbitri, un testimone racconta le 'bussate' in sala Var

In questa fase delle indagini il pm ha convocato già nei giorni scorsi diversi testimoni e su vari fronti: club referee manager di club, come Giorgio Schenone dell'Inter, e responsabili della Lega Serie A e della Figc, mentre nei mesi precedenti aveva sentito molti arbitri. Non è escluso che più avanti la Procura possa ascoltare anche dirigenti di club, mentre già per domani mattina è fissata un'altra audizione ritenuta importante.