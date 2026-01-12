Serie A, Genoa-Cagliari 3-0: De Rossi si prende lo scontro salvezza

Lorenzo Colombo ha segnato cinque gol in questo campionato: tra i giocatori italiani, solo Orsolini (sei) ha fatto meglio. Inoltre, il classe 2002 è ad una sola rete di distanza dal suo record personale di marcature in una singola stagione in Serie A e in Serie B (sei centri sia con l'Empoli nel 2024/25, sia con la SPAL nel 2021/22).