Serie A, Genoa-Cagliari 3-0: De Rossi si prende lo scontro salvezza

© IPA
© IPA
Decidono Colombo, Frendrup e Ostigard: il Grifone aggancia i sardi a 19 punti, a +5 sul terzultimo postodi Redazione
© IPA
© IPA
Lo scontro salvezza della ventesima giornata di Serie A va al Genoa, che a Marassi piega 3-0 il Cagliari tornando al successo dopo cinque turni. Il match si sblocca già al 7' con il sinistro di Colombo su assist di Malinovskyi, ma è tra il 75' e il 78' che i liguri chiudono la partita: prima il destro di Frendrup dal limite deviato da Prati, poi il colpo di testa di Ostigard che chiude i giochi sfruttando il cross su calcio di punizione battuto da Martin. Con questo successo, il primo del suo 2026, la squadra di De Rossi sale a 19 punti e aggancia proprio i sardi: entrambe sono a +5 sul terzultimo posto occupato dalla Fiorentina, in attesa del recupero del Verona col Bologna.
LE PAGELLE
Ostigard 7,5 - Partita che sarebbe già preziosa per tutte le sue chiusure, poi decide pure di segnare e chiudere i conti.
Malinovskyi 7 - Subito decisivo con l'assist a Colombo, poi gestisce nel resto del match.
Colombo 7 - Con De Rossi sta trovando occasioni e gol: letale in apertura.
Rodriguez 5 - Si perde subito Colombo sull'1-0, ma è anche nel resto della partita (esce all'intervallo) che è impreciso.
Palestra 5,5 - Coinvolto pure lui nella serata da dimenticare del Cagliari.
IL TABELLINO
GENOA-CAGLIARI 3-0
Genoa (3-5-2): Leali 6,5; Marcandalli 6,5, Ostigard 7,5, Vasquez 6; Norton-Cuffy 5,5 (1' st Masini 6), Malinovskyi 7 (29' st Thorsby 6), Frendrup 7, Ellertsson 6 (37' st Sabelli sv), Martin 6,5; Vitinha 6,5 (37' st Messias sv), Colombo 7 (29' st Ekhator 6). A disp.: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino, Nuredini. All.: De Rossi 7,5
Cagliari (4-3-3): Caprile 5,5; Palestra 5,5, Rodriguez 5 (1' st Idrissi 6), Luperto 5,5, Obert 5,5; Adopo 5,5, Prati 6, Mazzitelli 6 (24' st Zappa 6); Luvumbo 5 (17' st Gaetano 6), Kilicsoy 5,5, Esposito 5,5 (24' st Borrelli 6). A disp.: Sherri, Ciocci, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Zé Pedro, Trepy. All.: Pisacane 5
Arbitro: La Penna
Marcatori: 7' Colombo, 30' st Frendrup, 33' st Ostigard
Ammoniti: Rodriguez (C), Frendrup (G), Obert (C), Masini (G), Mazzitelli (C), Adopo (C), Luperto (C)
LE STATISTICHE
Il Genoa ha vinto un match di Serie A con tre gol di scarto solo per la seconda volta nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22), la prima dal 29 aprile 2024: 3-0 al Ferraris proprio contro il Cagliari.
Dall'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa (11ª giornata) solo l'Inter (18) ha segnato più gol del Grifone (16) in Serie A e nessuna squadra vanta più marcatori differenti dei rossoblù nel torneo (nove, come Bologna e Juventus)
Dall'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa (11ª giornata - weekend del 9 novembre), solamente Lautaro Martínez ha segnato più gol in Serie A di Lorenzo Colombo: cinque, come Nikola Vlasic.
Dopo le reti contro Pisa e Milan, Lorenzo Colombo ha segnato un gol per tre presenze consecutive tra Serie A e Serie B per la prima volta in carriera.
Quello realizzato da Lorenzo Colombo (6:52) è il gol più veloce realizzato dal Genoa in questa Serie A e, in generale, il più rapido in campionato dal 5 maggio 2024: marcatura di Mateo Retegui (4:37) a San Siro contro il Milan.
Lorenzo Colombo ha segnato cinque gol in questo campionato: tra i giocatori italiani, solo Orsolini (sei) ha fatto meglio. Inoltre, il classe 2002 è ad una sola rete di distanza dal suo record personale di marcature in una singola stagione in Serie A e in Serie B (sei centri sia con l'Empoli nel 2024/25, sia con la SPAL nel 2021/22).
Ruslan Malinovskyi (tre nel 2025/26) ha servito più di due assist in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2021/22: quattro con l’Atalanta in quel caso. Inoltre, il classe 1993 ha preso parte ad una rete per due gare consecutive di campionato (assist per Colombo in entrambi i casi) per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2023 (gol contro Frosinone ed Empoli in quel caso).
Ruslan Malinovskyi ha servito almeno un assist per due presenze consecutive nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta da maggio 2022, con la maglia dell'Atalanta in Serie A, contro Salernitana (per Mario Pasalic) e Spezia (per Luis Muriel).
Tre dei cinque gol in Serie A di Morten Frendrup sono arrivati proprio contro il Cagliari, tutti al Ferraris; in generale, il classe 2001 non trovava la via della rete in campionato da un anno esatto, ovvero dal 12 gennaio 2025 (in casa nell'1-0 contro il Parma in quel caso).
Leo Østigård, che ha segnato quattro reti in questo campionato dopo averne totalizzate due nelle precedenti quattro stagioni nei cinque principali campionati europei, è il primo difensore del Genoa a realizzare più di tre gol in un singolo torneo di Serie A da Domenico Criscito (sei nel 2021/22).
Dal suo arrivo al Genoa nel 2023/24, solamente Federico Dimarco (18) e Raoul Bellanova (17) hanno collezionato più assist in Serie A di Aarón Martín: 13, quattro dei quali in questo campionato (meno solo di Dimarco, cinque).
Il Cagliari ha perso un match di Serie A con almeno tre gol di scarto per la prima volta dal 28 dicembre 2024: 0-3 casalingo contro l’Inter in quel caso. L’ultimo precedente in trasferta nel torneo, invece, risaliva all’11 maggio 2024 (5-1 a San Siro contro il Milan).