Calcio

Juve Stabia-Bari, vietata vendita biglietti ai tifosi baresi

25 Nov 2025 - 18:43
© Getty Images

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la partita di Serie B Juve Stabia-Bari ai residenti nella provincia di Bari. La partita è in programma giovedì 4 dicembre allo stadio "R. Menti" di Castellammare di Stabia. Il provvedimento, spiega una nota della Prefettura, "è stato adottato, con il parere conforme della Questura di Napoli, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che già in occasione dell'incontro del 29 ottobre 2025 tra le due squadre, poi rinviato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B al 4 dicembre 2025, si era espresso evidenziando i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie, sfociata, anche recentemente, in episodi di violenza". 

