Serie A, Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens avvicina i viola alla salvezza

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Il colpo di testa dell'esterno tedesco al 28' vale il successo sui biancocelesti: Vanoli a +8 su Cremonese e Lecce
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La trentaduesima giornata di Serie A si chiude con la vittoria della Fiorentina, che grazie all'1-0 sulla Lazio si avvicina sensibilmente alla salvezza. Dopo una prima parata di De Gea sul rientrante Zaccagni, la partita si sblocca e si decide al 28': cross di Harrison e colpo di testa lento ma preciso di Gosens, che grazie all'aiuto del palo batte Motta.
Ora i viola, che scendevano in campo senza Kean, Fagioli e Gudmundsson, sono a +8 sul terzultimo posto occupato da Cremonese e Lecce. I biancocelesti di Sarri, invece, restano a 44 punti e cadono dopo quattro risultati utili di fila.
LA PARTITA
L'incubo è quasi definitivamente alle spalle: la Fiorentina, pur senza i suoi big, batte 1-0 la Lazio e sale a 35 punti, cioè a +8 sul terzultimo posto a 6 giornate dalla fine. E battere i biancocelesti mantenendo la porta inviolata e senza Kean, Gudmundsson e Fagioli vale forse triplo per Vanoli, che in apertura soffre dopo una parata di De Gea su Zaccagni, al rientro e in campo per un tempo. Poi, al 28', la giocata decisiva: cross dalla destra di Harrison e testata vincente di Gosens, con la palla che si avvicina lentamente al palo ed entra in porta beffando Motta.
Sarri prova a cambiare nella ripresa: subito dentro Dele-Bashiru e Noslin. Va più vicina però la Viola al raddoppio che gli ospiti al pari: allo scoccare dell'ora di gioco, Harrison ci prova due volte e viene fermato prima da Provstgaard, poi da Motta. A metà ripresa, altre sostituzioni: dentro Pedro e Isaksen, ma l'unica vera occasione è il colpo di testa di Noslin che finisce di poco a lato. L'ultimo acuto è una girata dell'ex Barcellona e Chelsea, che però non trova il pareggio: al triplice fischio, è festa della Fiorentina. 11 punti nelle ultime 5: può essere l'allungo decisivo per la salvezza. Si conferma anonimo, invece, il campionato della Lazio, che resta a quota 44: la testa è già all'Atalanta in Coppa Italia.
IL TABELLINO
FIORENTINA-LAZIO 1-0
Fiorentina (4-3-3): De Gea 6,5; Dodò 6, Rugani 6 (26' st Pongracic 6), Ranieri 6,5, Gosens 7 (35' st Balbo 6); Fabbian 6, Mandragora 6, Ndour 6; Harrison 6,5, Piccoli 5,5, Fazzini 6 (39' st Solomon sv). A disp.: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Braschi, Deli, Puzzoli, Cianciulli. All.: Vanoli 7
Lazio (4-3-3): Motta 6; Lazzari 5,5, Provstgaard 6, Romagnoli 5,5, Nuno Tavares 6; Basic 5,5 (1' st Dele-Bashiru 5,5), Patric 6, Taylor 6 (34' st Ratkow 6); Cancellieri 5,5 (22' st Isaksen 6), Dia 5 (22' st Pedro 5,5), Zaccagni 6 (1' st Noslin 5,5). A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi. All.: Sarri 5,5
Arbitro: Fabbri
Marcatore: 28' Gosens
Ammoniti: Rugani (F), Noslin (L), Dodò (F), Piccoli (F), Pedro (L)
STATISTICHE
La Lazio ha segnato non più di 10 reti nelle prime 16 trasferte stagionali di Serie A (10) per la prima volta nell’era dei tre punti per vittoria (dal 1994/95) e per la prima volta dal 1989/90 (nove in quel caso).
La Lazio ha ottenuto meno di 45 punti nelle prime 32 gare stagionali di Serie A (44 – 11V, 11N, 10P) per la prima volta dal 2009/10 (34 in quel caso – 7V, 13N, 12P).
Nelle ultime nove partite la Fiorentina ha raccolto 18 punti (5V, 3N, 1P) in campionato - uno in più che in tutte le precedenti 23 sfide di questo torneo (17) - meno soltanto di Napoli e Inter (entrambe 20) - a 18 anche il Bologna.
La Lazio è una delle sole tre formazioni – con Cremonese e Wolves – ad avere chiuso più primi tempi in trasferta senza segnare nei Big-5 campionati europei in corso: 14, ciascuna.
La Fiorentina è rimasta imbattuta per cinque gare di fila contro la Lazio in Serie A (4V, 1N) per la prima volta dal periodo tra il 1980 e il 1989 (sei – 5V, 1N).
Robin Gosens ha segnato in un match casalingo di campionato dopo oltre un anno dall’ultima volta nella competizione (vs Juventus, il 16 marzo 2025).
La Fiorentina ha vinto tre gare casalinghe contro la Lazio in campionato per la prima volta dal periodo tra il 2006 e il 2009 (tre).
La Fiorentina ha vinto due gare di fila con annesso clean sheet in campionato (vs Hellas Verona e Lazio) per la prima volta da marzo 2025 (vs Juventus e Atalanta).
La Fiorentina ha chiuso in vantaggio un 1° tempo in casa contro la Lazio in Serie A per la prima volta dall’8 maggio 2021 (1-0 anche in quel caso).
Mattia Zaccagni ha tagliato questa sera il traguardo delle 150 presenze con la Lazio in Serie A; dal suo esordio con i biancocelesti nel torneo (12 settembre 2021) solo Adam Marusic (166) e Pedro (153) hanno disputato più match con i capitolini.