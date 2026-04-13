Serie A, Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens avvicina i viola alla salvezza

Sarri prova a cambiare nella ripresa: subito dentro Dele-Bashiru e Noslin. Va più vicina però la Viola al raddoppio che gli ospiti al pari: allo scoccare dell'ora di gioco, Harrison ci prova due volte e viene fermato prima da Provstgaard, poi da Motta. A metà ripresa, altre sostituzioni: dentro Pedro e Isaksen, ma l'unica vera occasione è il colpo di testa di Noslin che finisce di poco a lato. L'ultimo acuto è una girata dell'ex Barcellona e Chelsea, che però non trova il pareggio: al triplice fischio, è festa della Fiorentina. 11 punti nelle ultime 5: può essere l'allungo decisivo per la salvezza. Si conferma anonimo, invece, il campionato della Lazio, che resta a quota 44: la testa è già all'Atalanta in Coppa Italia.