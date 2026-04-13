Fiorentina, Paratici: "Recupero Kean? Tempi incerti. Malagò uomo giusto per la Figc"

La Fiorentina deve ancora fare a meno di Moise Kean per la sfida alla Lazio. Di questo e di molto altro, ha parlato ai microfoni di Dazn il direttore sportivo dei viola, Fabio Paratici: "Kean ce la sta mettendo tutta per recuperare il prima possibile. Non ci sono tempi certi, fa un po' su e giù in queste condizioni. Ma preferisco parlare dei presenti: abbiamo Piccoli che sta facendo molto bene, abbiamo fiducia in lui".