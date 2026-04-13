Fiorentina, Paratici: "Recupero Kean? Tempi incerti. Malagò uomo giusto per la Figc"
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La Fiorentina deve ancora fare a meno di Moise Kean per la sfida alla Lazio. Di questo e di molto altro, ha parlato ai microfoni di Dazn il direttore sportivo dei viola, Fabio Paratici: "Kean ce la sta mettendo tutta per recuperare il prima possibile. Non ci sono tempi certi, fa un po' su e giù in queste condizioni. Ma preferisco parlare dei presenti: abbiamo Piccoli che sta facendo molto bene, abbiamo fiducia in lui".
In giornata, la Lega di Serie A ha espresso la volontà di candidare Giovanni Malagò come presidente Figc: "Perché è una persona che ha ricoperto incarichi istituzionali di grande prestigio, con ottimi risultati. Vediamo in lui una figura carismatica che può sicuramente rappresentarci a un certo livello, con un certo stile e con idee nuove da attuare".
L'Under 23 della Fiorentina non è ancora pronta: "Non nel prossimo campionato, ma è sicuramente un obiettivo costruire questo percorso per i ragazzi". Mentre l'incrocio con Sarri rievoca ricordi del passato, del 2019/20 vissuto insieme alla Juventus: "Tutti hanno parlato di quel passaggio come non positivo, ma invece abbiamo vinto uno scudetto, perso una finale di Coppa Italia ai rigori e una finale di Supercoppa. Il suo bilancio alla Juventus è stato eccezionale".