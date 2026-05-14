LA NOTA

Lega Serie A, soddisfazione per le partite spostate alle 12: "Soluzione condivisa e da noi auspicata"

Il comunicato della Lega Serie A: "Nomineremo un responsabile unico per la sicurezza dell'area del Foro Italico. Garantita la contemporaneità, grazie a club e tifosi"

14 Mag 2026 - 21:12
© Getty Images

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La Lega Serie A esulta per l'accordo con Prefettura di Roma e altre autorità che ha permesso al derby di Roma di essere programmato per domenica 17 maggio alle ore 12. Insieme a Roma-Lazio, giocheranno allo stesso orario le partite delle squadre in lotta per la qualificazione alle coppe europee, quindi Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

Derby di Roma e corsa Champions domenica alle 12, il comunicato della Lega

 "A seguito dell'invito del TAR a trovare un'intesa tra le parti, il Prefetto e il Questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle ore 12.00 allo Stadio Olimpico. L'accordo è stato raggiunto nel solco della consolidata collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Autorità di Pubblica Sicurezza, già dimostrata con il successo organizzativo della recente finale di Coppa Italia del 13 maggio allo Stadio Olimpico".

Nella nota, la Lega Serie A "esprime soddisfazione per lo spirito di collaborazione e responsabilità istituzionale che ha consentito di individuare una soluzione condivisa, e da Lega auspicata fin dall'inizio, che permetterà di gestire in maniera ottimale l'afflusso e il deflusso degli spettatori della sfida capitolina e della finale degli Internazionali di tennis nella stessa area del Foro Italico".

La Lega Serie A annuncia inoltre un "coordinamento unico della sicurezza": "La Lega Calcio Serie A, d'intesa con gli organizzatori del torneo di tennis, nominerà un responsabile della sicurezza che farà da unico interlocutore con l'Autorità di Pubblica Sicurezza per l'intera area del Foro Italico. Piano integrato per i flussi di pubblico: un piano di safety unico per stadio e Foro Italico, con gestione dei flussi delle tifoserie tramite steward, e procedure chiare per emergenze sanitarie e antincendio. Comunicazione ai tifosi: sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto, nell'interesse di una giornata di sport e valori condivisi".

La Lega Calcio Serie A inoltre "ringrazia il Prefetto, il Questore e le Forze dell'Ordine per la disponibilità e il lavoro congiunto. Un ringraziamento va anche ai club, agli atleti e ai tifosi per aver compreso l'importanza di mantenere la contemporaneità nella penultima giornata, a tutela della regolarità del campionato per tutte le squadre ancora in gara per gli stessi obiettivi sportivi".

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Accordo fatto tra Lega Serie A e Prefettura: derby di Roma e corsa Champions domenica alle 12

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