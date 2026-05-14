Lega Serie A, soddisfazione per le partite spostate alle 12: "Soluzione condivisa e da noi auspicata"

La Lega Serie A annuncia inoltre un "coordinamento unico della sicurezza": "La Lega Calcio Serie A, d'intesa con gli organizzatori del torneo di tennis, nominerà un responsabile della sicurezza che farà da unico interlocutore con l'Autorità di Pubblica Sicurezza per l'intera area del Foro Italico. Piano integrato per i flussi di pubblico: un piano di safety unico per stadio e Foro Italico, con gestione dei flussi delle tifoserie tramite steward, e procedure chiare per emergenze sanitarie e antincendio. Comunicazione ai tifosi: sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto, nell'interesse di una giornata di sport e valori condivisi".