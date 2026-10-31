Due big match in una giornata che può già indirizzare la stagione: weekend di fuoco in Serie A

Il pezzo forte della giornata di sabato è sicuramente il derby di Milano. Alle 20:45 a San Siro andrà in scena il primo scontro ufficiale tra Chivu e Amorim. In estate nerazzurri e rossoneri si erano incrociati a Perth: in quell'occasione finii 1-1 con le reti di Dimarco e poi nel finale il rigore procurato e trasformato da Nkunku. L'Inter scenderà in campo per provare a mettere fine al tabù derby (la vittoria manca da sette stracittadine di fila) e per mandare il Milan a -10. Per questo il Diavolo venderà carissima la pelle, con la possibilità di interrompere la striscia di risultati utili in campionato dei nerazzurri e di rilanciarsi per le prime posizioni.