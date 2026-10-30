Pallone d'oro, il retroscena: Kane ha vinto "in volta" su Mbappé

France Football ha svelato il dettaglio dei voti dell'ultimo Pallone d'Oro, confermando quanto sia stata serrata la sfida per il prestigioso riconoscimento. Harry Kane ha conquistato il trofeo con 1.055 punti, precedendo Kylian Mbappé, fermatosi a quota 1.027: appena 28 punti di differenza tra i due. Più staccato Lamine Yamal, terzo con 881 punti.