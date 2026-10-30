Pallone d'oro, il retroscena: Kane ha vinto "in volta" su Mbappé

Harry Kane vince il Pallone d'Oro 2026, battuti Yamal e Mbappé. La classifica
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France Football ha svelato il dettaglio dei voti dell'ultimo Pallone d'Oro, confermando quanto sia stata serrata la sfida per il prestigioso riconoscimento. Harry Kane ha conquistato il trofeo con 1.055 punti, precedendo Kylian Mbappé, fermatosi a quota 1.027: appena 28 punti di differenza tra i due. Più staccato Lamine Yamal, terzo con 881 punti.
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Un testa a testa deciso da pochi punti, con Kane capace di raccogliere 40 preferenze al primo posto contro le 23 del fuoriclasse francese. Per trovare un margine così ridotto tra il primo e il secondo classificato bisogna tornare al 2019, quando Lionel Messi superò Virgil van Dijk.