Cuore, tecnica e gol: la Juve dei giovani sbrana il Toro e Motta può sognare

Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) mai la Juventus (25 anni e 11 giorni) aveva schierato una formazione titolare con l'età media più bassa in un match contro il Torino in Serie A, ennesima dimostrazione che Thiago Motta non guarda in faccia nessuno e tanto meno la carta d'identità. Certamente il tecnico italo-brasiliano nelle scelte è favorito dalle prestazioni dei suoi giovani. Weah, che lo si schieri a destra o a sinistra, è diventato implacabile in zona gol (4 in 8 presenze, di cui tre consecutivi). Dopo il gol all'Inter, altro centro pesante per Yildiz, un colpo di testa in tuffo che è ancora più emblematico perché segnato nel giorno del 50° compleanno del suo grande idolo, Alex Del Piero. Anche in una giornata non eccezionale, il turco è stato decisivo. Così come combina sempre qualcosa di buono, anche se entra dalla panchina, Conceicao: nei pochi minuti in cui è stato in campo, il talento portoghese ha sfiorato il raddoppio con un sinistro a giro e servito al turco l'assist del 2-0. Con la sua velocità, questo ragazzo spacca le partite e le mette in cassaforte. Sono, invece, finiti gli aggettivi per Cambiaso: terzino destro, terzino sinistro, all'occorrenza anche centrocampista: l'ex Bologna nel primo tempo ha fatto la differenza con le sue accelerazioni palla al piede e ha spaccato in due la retroguardia del Torino. Nel tabellino è finito il nome di Weah, ma il primo gol che ha spezzato l'equilibrio è praticamente suo per 3/4. La Juventus ha cambiato pelle, si è fatta il lifting, è ringiovanita e ora fa un po' più paura.