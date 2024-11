Juventus, Thiago Motta: "Vittoria meritata, sono molto contento del gol di Yildiz"

Perché non giocano mai insieme in campionato? "È solo un caso perché vedo tutti e tre molto bene, oggi abbiamo iniziato con Weah perché è in un grande momento, poi è entrato Conceicao che ci ha aiutato tantissimo a partita in corso, dobbiamo essere a livello durante tutta la gara perché può succedere di tutto. Delle volte abbiamo bisogno di un qualcosa in più nel secondo tempo e lo possiamo avere alternando i tre. È un'arma in più che abbiamo ma possono giocare anche insieme".