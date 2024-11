Serie A: Juventus-Torino 2-0, Weah e Yildiz decidono il derby della Mole

LE STATISTICHE

. Kenan Yildiz (19 anni e 189 giorni) è il terzo più giovane marcatore nella storia della Juventus nei derby contro il Torino in Serie A, dopo Felice Placido Borel (18 anni e 243 giorni nel 1932) e Bruno Nicolè (18 anni e 244 giorni nel 1958).

· Kenan Yildiz ha segnato tre gol in 12 presenze in questo campionato, superando le due reti della scorsa stagione di Serie A in 27 match.

· Timothy Weah ha realizzato quattro gol in otto match in questo campionato, record per lui di marcature in una singola stagione tra Serie A e Ligue 1.

· Timothy Weah ha preso parte a quattro gol nelle ultime quattro presenze di campionato (tre reti e un assist), tante quante nelle sue precedenti 63 gare tra Serie A e Ligue 1.

· La Juventus è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (nove in 12 match di Serie A).

· Prima della Juventus nel 2024/25, l’ultima squadra che aveva registrato ben nove clean sheet nelle prime 12 partite stagionali di Serie A era stata sempre la Juventus nel 2014/15.

· Timothy Weah è il secondo giocatore statunitense a segnare nella storia del derby tra Juventus e Torino in Serie A, dopo Weston McKennie il 5 dicembre 2020.

· Gli ultimi 15 gol della Juventus contro il Torino in Serie A sono stati realizzati da 15 giocatori diversi.