Serie A, Roma-Cagliari 1-0: decide un gol di Dovbyk

LE STATISTICHE

- La Roma ha ottenuto sei successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e agosto 2016, con Luciano Spalletti in panchina in quel caso; l’ultimo precedente con sei vittorie di fila in una singola stessa stagione, invece, risale a pochi mesi prima, ovvero tra gennaio e marzo 2016 (otto in quel caso).

- La Roma è rimasta imbattuta per 13 gare consecutive di Serie A (10V, 3N) per la prima volta dal periodo tra aprile e settembre 2019 (13 anche in quel caso, nove di queste proprio con Claudio Ranieri in panchina – 7V, 6N).

- Il Cagliari ha perso due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta nel 2025: in particolare, i sardi non uscivano sconfitti da due gare esterne di fila nella competizione dal dicembre scorso (contro Fiorentina e Venezia in quel caso).

- Il Cagliari non ha vinto per cinque gare consecutive in Serie A (2N, 3P) per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre scorsi (2N, 3P anche in quel caso).

- La Roma ha mantenuto la porta inviolata per tre gare consecutive contro il Cagliari in Serie A solo per la terza volta nella sua storia, la prima dopo le cinque tra gennaio 1983 e febbraio 1992 e dopo le tre tra gennaio 2017 e maggio 2018.

- La Roma mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite di Serie A, lo stesso numero di clean sheets ottenuti dai giallorossi nelle precedenti 22 gare della competizione.

- Il Cagliari non ha realizzato alcun gol in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A, lo stesso numero di gare esterne di campionato senza segnare che nelle precedenti 12.

- La Roma ha segnato almeno un gol per 13 partite consecutive di Serie A (26 totali) per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e marzo 2023 (19 reti nel parziale in quel caso, con José Mourinho in panchina).

- Artem Dovbyk (10 reti in questo campionato) è diventato solo il terzo giocatore della Roma ad andare in doppia cifra di gol alla sua stagione d’esordio assoluto in Serie A negli anni 2000: prima di lui ci erano riusciti soltanto Borja Mayoral (10 nel 2020/21) e Tammy Abraham (17 nel 2021/22).

- Artem Dovbyk è diventato solo il secondo giocatore ucraino a raggiungere quota 10 gol in una singola stagione di Serie A dopo Andriy Shevchenko (quest’ultimo in ben sei occasioni tra il 1999/2000 e il 2005/06).

- La Roma ha fatto registrare 44 passaggi nell'ultimo terzo di campo nel primo tempo contro il Cagliari, meno soltanto dei 60 totalizzati contro il Monza il 14 febbraio scorso in una prima frazione di questo campionato per i giallorossi.

- La Roma non ha effettuato alcun tiro verso la porta nel corso del primo tempo contro il Cagliari: l'ultimo e unico precedente per i giallorossi nel campionato in corso risale proprio alla gara di andata (18 agosto scorso, gara terminata poi 0-0).

- Contro il Cagliari, Leandro Paredes ha collezionato la sua 100ª presenza da titolare in Serie A: 63 di queste sono arrivate con la maglia della Roma tra il 2014/15 e il 2024/25 (29 con l'Empoli e otto con la Juventus).

- Tommaso Baldanzi ha raggiunto la sua presenza numero 50 con la Roma considerando tutte le competizioni.