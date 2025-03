Serie A, Bologna-Lazio 5-0: show rossoblù al Dall'Ara

All'intervallo, Baroni lascia negli spogliatoi Isaksen, in realtà tra i meno negativi del reparto offensivo biancoceleste, inserendo Pedro. Ma sono proprio i primi minuti della ripresa a risultare fatali: al 48', Ndoye serve Orsolini che con uno splendido tocco sotto batte Provedel. Ma non c'è quasi neanche il tempo di mettere la palla al centro che i rossoblù la recuperano: Ferguson serve Ndoye che con il destro, e grazie al palo, realizza il 3-0. Due gol in meno di 100 secondi: per la Lazio non è giornata nemmeno quando poco prima dell'ora di gioco Zaccagni centra il legno dal limite. La festa bolognese e l'incubo laziale si completano tra il 74' e l'84' con il poker messo a segno da Castro e l'incornata di Fabbian su assist di uno scatenato Miranda. Con questo 5-0, Italiano si candida fortemente per la Champions, superando proprio la squadra di Baroni che conferma il momento di flessione: solo una vittoria nelle ultime cinque di campionato.