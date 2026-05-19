Caos derby, Simonelli si difende: "La Lega Serie A non ha fatto errori, Sarri dimentica una cosa"

Qui torna il tema dei grandi numeri del pubblico del calcio e in qualche modo il confronto, senza paragone, secondo Simonelli, con gli spettatori del tennis: "Binaghi è orgoglioso e io con lui dei risultati che ha ottenuto, ha un campione e un gruppo di atlete e atleti che fanno da volano al movimento, gli faccio i complimenti per il lavoro svolto negli ultimi 25 anni. Ma il calcio è un’altra cosa, domenica a Milano c’erano in giro 400 mila tifosi che festeggiavano pacificamente. In ogni caso non sento alcuna rivalità con il tennis, andrò a Torino per le Finals e mi auguro che Binaghi venga ad assistere con me a qualche nostra partita".