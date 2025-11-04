Il caso-Bisseck scuote il mondo arbitrale. La UEFA conferma il giallo

L'entrata di Yann Bisseck su Giovane in Verona-Inter è diventato il punto focale di una discussione accesa all'interno del mondo arbitrale italiano. Secondo il Corriere dello Sport l'intervento del difensore tedesco ha creato una spaccatura tra gli arbitri, tra chi è concorde con l'ammonizione di Doveri e chi invece pensa meritasse un cartellino rosso.