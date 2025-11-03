Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
L'EPISODIO

Milan-Roma, Guida dà un calcetto a Saelemaekers. Cesari: "Gesto volontario"

Il moviolista di Pressing mette sotto la lente d'ingrandimento un episodio passato inosservato, il "duello" tra l'esterno rossonero e il direttore di gara 

di Redazione
03 Nov 2025 - 12:48

Nel corso della sfida tra Milan Roma non è passato inosservato un gesto di Guida, arbitro dell'incontro. Dopo il rigore sbagliato da Dybala, il direttore di gara ha rifilato un "calcetto" ad Alexis Saelemaekers, reo di aver esultato troppo in seguito alla parata di Maignan che ha permesso ai rossoneri di tornare alla vittoria. Come detto, un gesto che non è passato inosservato a Graziano Cesari, moviolista di Pressing, che non ha gradito l'atteggiamento dell'arbitro definendo il gesto volontario. "È un atteggiamento che non fa parte di un arbitro internazionale", e poi: "Avrei dato giallo a Saelemaekers per l'eccessiva protesta successiva". 

milan
roma
marco guida
alexis saelemaekers

