L'esperto: "Petardo ad Audero? Ipotesi gara a porte chiuse per l'Inter, no penalizzazioni"
L'avvocato Afeltra: "Il fatto che l'atleta sia riuscito a proseguire esclude l'applicazione della sanzione massima"
"Il petardo non ha colpito l'atleta, anche se ha creato un immediato danno. Il fatto che l'atleta sia riuscito a proseguire e a concludere la partita esclude l'applicazione della sanzione massima". Così Roberto Afeltra, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul caso Audero durante Cremonese-Inter. "Bisognerà vedere quale sarà la sanzione tra la multa, la chiusura di un settore, disputare a porte chiuse una o più gare o chiudere più parti dello stadio".
Afeltra esclude la penalizzazione di punti all'Inter: 'No, non è prevista. Non sono abituato a fare previsioni ma la sanzione che potrà ricevere la società può andare dalla chiusura di un settore dello stadio per un determinato periodo oppure giocare una gara a porte chiuse. Oltre questo non si dovrebbe andare".
Per il legale non c'è nemmeno l'ipotesi di una sconfitta a tavolino: "Se il portiere avesse dovuto abbandonare il campo parzialmente o definitivamente, ci poteva essere il rischio di applicazione della perdita della gara".
Di sicuro si prevede una multa molto salata per la società, ma non si esclude che possa anche esserci il divieto alle trasferte dei tifosi nerazzurri per il resto della stagione.